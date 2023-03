Le coup de fourchette – L’auberge de Lugnorre détient les clefs du plaisir Avec leur terrasse donnant sur le lac de Morat, Werner et Therese Rätz font briller l’Auberge des Clefs de Lugnorre. La rédaction

Après avoir bourlingué en Suisse, Therese et Werner Rätz se sont installés dans le Vully en avril 2001. JEAN-PAUL GUINNARD

Une terrasse avec vue imprenable sur le lac de Morat, trois salles aux ambiances différentes, dont celle de l’étage permet une vision directe sur l’équipe de cuisine au travail. Depuis des lustres, le magnifique cadre de l’Auberge des Clefs de Lugnorre joue dans la réputation des lieux. Ajoutez-y la cuisine créative de Werner Rätz et le service attentif de son épouse Therese et son équipe en salle et vous obtiendrez l’assemblage parfait pour une belle soirée gustative.