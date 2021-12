Spectacle lyrique à Lausanne – «L’Auberge du Cheval Blanc» sert un voyage dans le passé L’opérette a triomphé partout depuis 1930 avant de tomber dans l’oubli. L’Opéra de Lausanne, où les préparatifs vont bon train, reconstitue l’ouvrage. Matthieu Chenal

Répétition de «L’Auberge du Cheval Blanc» à l’Opéra de Lausanne: Léopold, le maître d’hôtel (Mathias Vidal), veille au confort de ses hôtes. FLORIAN CELLA

Le spectacle de fin d’année à l’Opéra de Lausanne a eu le temps de mûrir, puisqu’il aurait dû voir le jour il y a un an exactement. Si tout ne se repasse pas comme en 2020, «L’Auberge du Cheval Blanc» devrait enfin ouvrir ses portes au public à partir du 21 décembre.

Mais en attendant, le temps presse pour arriver à mettre en place une scénographie de haute voltige – en particulier pour Miss Helvetia (lire l’encadré) –, avec des changements de décors et de costumes incessants, des chorégraphies virevoltantes rehaussées de projections vidéo et de coups de théâtre inattendus. Après une semaine de montage des décors, les chanteurs et danseurs ont pu quitter la salle de répétition et investir le plateau sous la direction bienveillante de Gilles Rico à la mise en scène et de Jean-Yves Ossonce à la musique.