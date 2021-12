Reprise originale – L’Auberge du Mont investie par un Meilleur ouvrier de France L’établissement communal, après une faillite, est repris par Fabien Pairon, ancien prof à l’École hôtelière de Lausanne. David Moginier

Fabien et Jennifer Pairon sur le perron de l’auberge qu’ils ont investie. Maxime Fayet/Commune du Mont-sur-Lausanne

Ils étaient faits pour se rencontrer. D’un côté, Fabien Pairon, Meilleur ouvrier de France charcutier-traiteur, auteur de plusieurs ouvrages spécialisés qui font office de bible, professeur à l’École hôtelière de Lausanne (EHL). Et sa femme Jennifer, infirmière reformée dans le secteur hôtelier. De l’autre, l’Auberge communale du Mont-sur-Lausanne, laissée sur le carreau par une faillite en période de Covid.

«Nous avions notre affaire en France pendant six ans, avant de venir à l’EHL. Là, après dix années magnifiques, Jennifer et moi avions envie de redevenir entrepreneurs.» Le couple se met en chasse d’une affaire sur La Côte vaudoise, visite une quinzaine d’adresses, dont cette auberge-là. «C’était compliqué puisqu’elle était en faillite en juillet mais elle nous avait bien plu.» En octobre, la Commune du Mont les rappelle en leur demandant de venir présenter leur projet. Trois semaines plus tard, la chose était conclue.