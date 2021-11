Portrait de Jean-Jacques Gauer – L’aubergiste heureux a une luxueuse mémoire Depuis Cully, l’hôtelier de luxe cultive son réseau mondial et son terreau local. Il publie ses Mémoires en vrac, comme sa vie. David Moginier

Jean-Jacques Gauer dans son Auberge du Raisin, à Cully. Patrick Martin/24 heures

À 68 ans, le patron de l’Auberge du Raisin, à Cully, ne se prend toujours pas au sérieux. Pour preuve, le titre de ses Mémoires, «Excusez-moi, Monsieur, où sont les toilettes?»

C’est la phrase que Jean-Jacques Gauer a le plus souvent entendue dans sa riche vie, prétend-il. Une manière, pour l’ancien directeur général du Lausanne Palace, de dire qu’il a été un «hôtelier on the floor», sur le terrain, pas un de ces «gestionnaires enfermés dans leur bureau à remplir des tableaux Excel».

Une allusion, peut-être, à son éjection inélégante de l’établissement qu’il a dirigé pendant vingt ans, faisant passer son chiffre d’affaires de 11 à 48 millions.