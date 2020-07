L’audit doit être rendu public

Notre journaliste Camille Krafft DR

Il y a fort, fort longtemps, du temps de la politique à papa, il était sans doute possible de procéder ainsi. Un audit pour rassurer le peuple et les médias, mais ne t’inquiète pas: ces derniers n’y auront pas accès. On présentera nous-mêmes les conclusions, en proposant quelques changements et en insistant bien sur les erreurs du passé, sur notre engagement bénévole, sur notre amour du sport et sur notre grande humilité. Mesdames, Messieurs, circulez.

Mais nous sommes en 2020, et papa n’est plus seul à la barre. La loi vaudoise sur l’information, encore tristement méconnue de nombreux élus et administrations, a 18 ans. Elle entérine une inversion de paradigme: tout document détenu par les autorités est désormais public, sauf exception.

À l’heure où il doit s’expliquer sur la gestion de la Vaudoise aréna et de son personnel, le conseil d’administration du Centre sportif de Malley se retranche derrière son statut de société anonyme. Il refuse de rendre public l’audit externe sur les conditions de travail réalisé par un cabinet privé. Et ceci même dans une version caviardée, qui permettrait de préserver les intérêts privés des travailleurs.

Pire: il ne l’a pas transmis aux autorités municipales des communes actionnaires, ce qui permet à ces dernières de se défausser de leurs responsabilités. Quant au département de Philippe Leuba, qui a demandé cet audit sous prétexte qu’il couvre un champ d’investigation plus large que celui accordé à son propre service, il affirme simplement ne pas avoir le document entre les mains.

Comme aime à le répéter à l’envi le président Jean-Jacques Schilt, la Vaudoise Aréna est pourtant financée par les contribuables – Lausannois en tête. Et l’affaire n’est pas mince: 230 millions au total, dont 170 millions d’emprunts garantis par les communes de Lausanne, Prilly, et Renens. Quant au Canton, il a mis 30 millions.

Après les scandales de Beaulieu et de Tridel, le Conseil communal de Lausanne ne s’y est pas trompé, en votant une résolution pour que l’audit soit rendu public. Que fait-on de la position du Législatif?

Face au refus du conseil d’administration, «24 heures» a décidé de porter l’affaire devant le tribunal en vertu de la loi sur l’information. Une procédure coûteuse et qui, expérience faite par le passé jusqu’à la Cour suprême, peut durer cinq ans ou plus. Où seront alors les responsables actuels?

Fusszeile