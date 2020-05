Portrait de Sandrine Ray – L’aumônière a passé des patinoires à l’aide spirituelle L’ancienne hockeyeuse, championne avec Lugano en 2006, met sa foi au service de ses pairs. Corentin Chauvel

Sandrine Ray, ancienne championne de hockey sur glace devenue aumônière du sport. Olivier Vogelsang

Le collier se balance autour de son cou lorsqu’elle ouvre la porte de son nid perché à Chexbres, au-dessus du Léman. Au bout de la chaînette, un patin à glace en or avec une croix gravée dessus. Une pièce unique, offerte par son père quand elle était petite, sur laquelle elle a fait graver la croix plus tard. Ce bijou ne la quitte jamais. Normal: ce mariage du hockey et de la foi, c’est tout elle.