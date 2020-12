Lausanne – Lauréate du Prix culturel Manor, Anne Rochat sera exposée au MCBA Le Musée cantonal des Beaux-Arts présentera les créations de la Vaudoise dès le 11 décembre sur le site de Plateforme 10. Les visiteurs pourront notamment découvrir des performances en vidéo.

Une des oeuvres d’Anne Rochat, «Sans titre» (de la série des vidéo-performances «Doris Magico – Back to the Wall»), 2017. Anne Rochat/MCBA

L’Espace Projet du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA) à Lausanne consacre une exposition à la lauréate du Prix culturel Manor 2020, Anne Rochat. Un panorama de son travail de ces dix dernières sera visible du 11 décembre au 14 février sur le site de Plateforme 10, dont des performances filmées en vidéo.

Née en 1982 à la vallée de Joux, Anne Rochat vit et travaille à Berlin. Ses créations se déclinent au moyen de la performance, élaborée en réponse à des situations et des lieux donnés dans le monde. L’artiste vaudoise dit vouloir «faire l’expérience sensible du déplacement, de l’inconfort, de l’exotique, du dérangeant ou de l’étonnant puis de chercher à en restituer la substance dans une forme incarnée dans un corps, généralement le mien».

Performances en vidéo

Si certaines performances visibles à l’Espace Projet du MCBA ont initialement été réalisées en direct face à un public, elles s’appréhendent ici en différé au moyen de la vidéo. D’autres performances, réalisées par Anne Rochat en solitaire sous le nom de son alter ego Doris Magico, n’existent en revanche que par la captation vidéo, expliquent les responsables du MCBA.

Anne Rochat concentre ainsi en un seul espace des géographies allant de l’Amérique latine à la Chine en passant par l’Inde et la vallée de Joux. Elle «condense dans le temps bref de l’exposition les temps longs de la pratique performative». L’exposition est rythmée par le renouvellement des vidéos toutes les trois semaines. Le public peut suivre l’évolution du double personnage Anne Rochat/Doris Magico.

Nager, marcher, se suspendre, se blottir

Les performances de Doris Magico consistent en des actions simples, le plus souvent brèves, réalisées en solo et captées en plan fixe, ancrées dans un lieu mais comme suspendues dans le temps. Celles réalisées par Anne Rochat travaillent avec le temps long qui se mesure à l’aulne des espaces parcourus (à la marche, à la nage), ou de la transformation de la matière par l’action du corps qui la travaille ou lui résiste.

Dans «3mat» (2015), l’artiste traverse le lac de Joux à la nage dans le sens de la longueur, parcourant treize kilomètres en quatre heures et demie par une froide soirée de septembre, tandis que sa performance est retransmise en direct au Centre culturel Suisse à Paris. Dans Hic & Nunc (2018), elle arpente le salar d’Uyuni en Bolivie, parcourant 120 kilomètres de la plus vaste étendue de sel du monde en 24h, une nuit de pleine lune.

Dans Messaline (2012), l’artiste est suspendue au plafond par un harnais en un point fixe, s’accrochant de ses mains à des anneaux. Au fil de la performance, les verres à pied qui constituent sa robe tombent au sol et se brisent. Dans Obsidian (2017), assise au sol, nue, elle étreint un bloc de glace pendant cinquante minutes. L’endurance de son corps presque immobile confronté à la matière définit le temps de la performance, et non plus l’espace parcouru.

Prix lancé en 1982

Pour rappel, le Prix culturel Manor encourage de jeunes artistes suisses dans le domaine des arts visuels: peinture, sculpture, photographie, art vidéo et installations.

Lancé en 1982, il est attribué chaque année par un jury professionnel en alternance dans les villes suivantes: Aarau, Bâle, Bienne, Coire, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall et Winterthour.

