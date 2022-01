Décès d’une auteure romande – Laurence Boissier est partie inventorier ailleurs

Nul doute qu’avec son esprit tendrement caustique, elle aurait posé un regard à nul autre pareil sur la situation. Laurence Boissier n’est malheureusement plus là pour nous faire part de sa vision toujours un peu décalée, mais jamais vacharde, pour celle qui souhaitait arriver «juste avec la moquerie».

Dernière pirouette en date: là où on admire les Alpes, l’héroïne de son dernier roman «Histoire d’un soulèvement» (Éd. Art&fiction) voit une poussée tectonique au résultat peu symétrique. Laurence Boissier, auteure Genevoise née en 1965, a eu plusieurs vies et un prix suisse de littérature pour «Inventaire des lieux». Celle qui fut notamment membre du collectif «Bern über alles» s’est plue à croquer les lieux et sentiments par un prisme toujours surprenant. Une voix singulière qui va manquer.