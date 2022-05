Salon du livre de Genève – Laurent Gaudé: «Je suis un menteur de plume, mais je suis nul à l’oral!» L’écrivain français, hôte d’honneur de la manifestation qui essaime en ville, a choisi de mettre en vedette la lecture à haute voix. Pascale Zimmermann Corpataux

A 50 ans, Laurent Gaudé n’hésite pas à varier les formes littéraires . Son prochain roman, «Chien 51», sera une anticipation sur fond d’enquête policière. GETTY IMAGES

On connaît ses romans: «La mort du roi Tsongor», en 2002, Goncourt des Lycéens et Prix des libraires, «Le soleil des Scorta» en 2004, lauréat du Goncourt et du Prix Jean Giono, puis «Eldorado», «La porte des enfers», «Ouragan» ou encore «Écoutez nos défaites». Laurent Gaudé, hôte d’honneur du Salon du livre qui accueille le public dès ce mercredi 18 mai, est aussi, depuis ses 20 ans, un auteur de théâtre. C’est donc tout naturellement qu’il a pris pour thème l’oralité et la lecture à haute voix. On l’a fait parler.