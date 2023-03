Accusations de harcèlement – Laurent Keller se défend contre son licenciement de l’UNIL Mis à la porte il y a un mois par l’Université de Lausanne, le chercheur émérite conteste toutes les accusations dont il fait l’objet.

Le professeur Laurent Keller, éminent spécialiste des fourmis, licencié le 6 février dernier par l’Université de Lausanne (UNIL) sur fond de harcèlement sexuel, conteste toutes les accusations portées à son encontre. Il va recourir contre son licenciement devant la justice.

Laurent Keller a confirmé ce mercredi à Keystone-ATS les informations publiées par le magazine américain «Science» et par «Heidi.News». «Je fais l’objet d’allégations de comportement répréhensible que je conteste en totalité. En 2019, j’ai été blanchi d’une accusation similaire par un rapport d’enquête officiel. L’accusation nouvelle formulée à mon encontre ne repose sur aucun fait avéré», explique-t-il dans un communiqué.

Action en justice

«Rien ne justifie aujourd’hui la mesure de licenciement qui m’a été signifiée, après 32 années de bons et loyaux services par le rectorat de l’Université de Lausanne», ajoute le spécialiste des fourmis mondialement reconnu. «J’entends du reste ouvrir prochainement action en justice contre cette procédure abusive».

«Nous allons déposer une action en dommage et intérêt contre l’UNIL auprès du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale», a précisé son avocat Christian Bettex, revenant sur une information de Heidi.News. «Les accusations sont absolument contestées et on fera valoir ça avec vigueur».

«Toute ma vie»

Tant l’UNIL que Laurent Keller n’avaient souhaité faire de commentaires lors de la révélation du départ du biologiste à mi-février. Son avocat fait état d’accusation de harcèlement sexuel. La porte-parole de l’UNIL Géraldine Falbriard a, elle, confirmé qu’une enquête avait été confiée par l’UNIL à deux avocates externes.

«L’Université, c’est toute ma vie», confie à Keystone-ATS le chercheur de 62 ans, professeur à l’UNIL depuis 1996 et désormais ex-directeur du Département d’écologie et évolution. Son laboratoire continue de fonctionner, mais sans lui.

«Tout au long de ma carrière académique, j’ai attaché la plus grande importance à la science et à la transmission des savoirs dans un environnement d’études, de recherche et de travail ouvert et respectueux, sans distinction de genre, d’origine ou de hiérarchie. Ces valeurs m’ont toujours guidé, elles sont essentielles et je n’y ai jamais dérogé», déclare-t-il dans son communiqué.

Travaux révolutionnaires

De par ses travaux révolutionnaires, le scientifique a contribué à une meilleure compréhension de la sélection naturelle et de l’organisation sociale des organismes vivants. Il s’est fait un nom en étudiant le comportement social des fourmis, sa spécialité, en combinant des méthodes d’écologie comportementale, de génétique et de robotique.

Laurent Keller a été lauréat de nombreux prix en Suisse et à l’étranger. Parmi eux, le prix Marcel Benoist 2015, le «prix Nobel suisse». Tout récemment en 2022, l’American Society of Naturalists l’avait honoré pour ses recherches.

