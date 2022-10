Sortie cinéma – Laurent Lafitte et Alain Chabat redonnent vie aux créateurs du «Petit Nicolas» Grands fans du «Petit Nicolas», les deux acteurs prêtent leur voix à Sempé et Goscinny dans un dessin animé audacieux, très fidèle à cette œuvre intemporelle. Marine Gillain

Entre deux jeux, bagarres ou punitions, le Petit Nicolas sort de l’histoire pour discuter avec ses deux créateurs, René Goscinny (auquel Alain Chabat prête sa voix) et Jean-Jacques Sempé (Laurent Lafitte). ONYX FILMS, BIDIBUL PRODUCTIONS

Moment de calme et de convivialité au milieu de la frénésie cannoise. Alors que les badauds s’agglutinent déjà contre les barrières qui longent le tapis rouge pour tenter d’apercevoir une star, nous buvons tranquillement une eau citronnée sur la plage du Majestic; si proches et pourtant si loin du tumulte ambiant. Nous avons rendez-vous avec Alain Chabat et Laurent Lafitte, qui prêtent leur voix respectivement à René Goscinny et Jean-Jacques Sempé (décédé en août dernier), dans le très poétique film d’animation «Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?»