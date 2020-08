Immigration – Lausanne a donné des cours de français à 224 migrants Les immigrés, provenant de 58 pays, ont pu bénéficier de ces cours, organisés cet été pour la 11e fois à Vidy-Plage, cinq soirs par semaine au bord du lac.

Organisés pour la 11e fois à Vidy-Plage, les cours de langue gratuits du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) ont accueilli 224 élèves entre le 13 juillet et le 14 août. Outre l’apprentissage du français, les participants ont pu côtoyer des spécialistes pour répondre à des questions relatives à la formation et à l’emploi.

Dispensés cinq soirs par semaine au bord du lac, ces cours ont été fréquentés par 57 migrants en moyenne, indique lundi la Ville de Lausanne. Les participants étaient issus de 58 pays et âgés de 35 ans en moyenne. La majorité d’entre eux était de sexe féminin et issue des pays d'Amérique latine (Colombie, Equateur, Pérou et Brésil). A noter encore que 40% de ces migrants habitent à Lausanne depuis moins de 6 mois.

«Via cet enseignement, le BLI souhaite donner l’envie et les moyens aux participant-e-s de poursuivre leur apprentissage du français à la rentrée», relève la capitale vaudoise dans son communiqué. Elle ajoute que ces cours, en plus de l’aspect linguistique, jouent un rôle de cohésion sociale et d’intégration professionnelle.

ATS/NXP