Hockey sur glace – Lausanne a encore craqué devant son public Lausanne menait 3-1 contre Kloten, avant de s'incliner 3-4 contre le néo-promu. La dégringolade a été spectaculaire.

Il a suffi d’une «patate chaude» d’Aurélien Marti à destination de Jason Fuchs en zone neutre, et d’un mauvais contrôle du joueur de centre, pour que Kloten prenne l’avantage et qu’un premier mauvais pressentiment envahisse la Vaudoise aréna. Lausanne 0, Kloten 1 sur le premier tir zurichois du match signé Axel Simic, un ancien junior de la maison lausannoise, après seulement 96 secondes (2e, 0-1). Un drôle de départ pour l’équipe de Geoff Ward dans ce premier des quatre matches couperets au programme (à Ambri dimanche avant une confrontation aller-retour contre Langnau le weekend prochain).

Aucune formation de National League, pas même la lanterne rouge (Ajoie), ne joue de manière aussi crispée que les Lions. Heureusement pour le LHC, son powerplay lui a permis de se remettre dans le coup. Un premier coup de canon de Damien Riat à cinq contre quatre a ramené un semblant de sérénité après trois minutes et 33 secondes (1-1). Le même schéma, avec cette fois-ci Jason Fuchs dans le rôle principal, a placé le LHC en position de force pour la première fois de la soirée (25e, 2-1).

Fragilité coupable

Au LHC, le naturel revient toutefois très vite au galop: même lorsqu’ils dominent outrageusement, comme ce fut le cas par séquences contre le néo-promu, les Lions restent d’une fragilité sans égale. Un exemple? Le but de Cory Emmerton, qui aurait dû être celui de la sécurité (29e, 3-1), a été suivi 18 secondes plus tard par la deuxième réussite zurichoise (3-2, Ruotsalainen) assortie d’une pénalité pour un coach challenge fantaisiste du staff lausannois qui a crû voir une obstruction adverse (en réalité une faute du défenseur Andrea Glauser), puis du 3-3 signé Simic (36e) et, finalement, d’un quatrième but d’Eric Faille en solitaire (48e, 3-4). La dégringolade a été spectaculaire.

Dimanche, les Lions se déplacent à Ambri (20h) pour affronter un autre adversaire direct. Pour gommer leur faux-pas de vendredi à domicile, les joueurs de Geoff Ward n’auront pas d’autre choix que de gagner…

Lausanne - Kloten 3-4 (1-1 2-2 0-1) Afficher plus Vaudoise aréna. 6379 spectateurs. Arbitres: Wiegand, Ströbel, Wolf et Urfer. Buts: 2e Simic 0-1, 4e Riat (Genazzi, Fuchs/ 5 c 4) 1-1, 25e Fuchs (Riat, Jäger/ 5 c 4) 2-1, 29e Emmerton (Salomäki) 3-1, 30e Ruotsalainen 3-2, 36e Simic (Nodari) 3-3, 48e Faille (Marchon) 3-4. Lausanne: Punnenovs; Gernat, Frick; Glauser, Genazzi; Jelovac, Marti; Sidler; Hügli, Emmerton, Salomäki; Kovacs, Jäger, Raffl; Riat, Fuchs, Sekac; Bozon, Maillard, Kenins; Pedretti. Entraîneur: Ward. Kloten: Metsola; Reinbacher, Kellenberger; Peltonen, Ekestahl-Jonsson; Nodari, Steiner; Capaul; Marchon, Aaltonen, Ruotsalainen; Meyer, Faille, Ang; Simic, Bougro, Schreiber; Obrist, Ness, Loosli; Derungs. Entraîneur: Tomlinson. Pénalités: 3 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ contre Kloten. Notes: Lausanne sans Stephan, Heldner, Krakauskas (blessés), Holdener, Laurikainen, Panik, Audette (surnuméraires) ni Almond (malade). Kloten sans Randegger, Altorfer, Lindemann, Dostoinov, Schmaltz (blessés), Kindschi ni Spiller (surnuméraires). Tir sur le poteau: Fuchs (3e). Tir sur la transversale: Sekac (8e). Temps mort demandé par Lausanne (58’27), qui sort ensuite son gardien (de 58’27 à la fin du match).

