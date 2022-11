Football – Lausanne a eu droit au respect d’YB, pas à la qualification Le LS est éliminé de la Coupe de Suisse. Derrière un score aux apparences rudes (1-5), les Vaudois ont forcé le leader de Super League à s’activer pour ne pas sombrer. Florian Vaney - Lausanne

Lausanne a payé un début de match raté. keystone-sda.ch

Il faut imaginer Ludovic Magnin remonter Marvin Spielmann comme une horloge durant les heures, les jours qui ont précédé la réception de Young Boys. L’ancien attaquant de la capitale devait devenir la surprise du chef mercredi, lui qui a plus joué avec le Team Vaud en 2e ligue inter cette saison qu’avec la une en Challenge League. Travailler sur les émotions, le coach du LS sait faire. Alors il a offert une titularisation de prestige au goût de revanche à son No 33.



Il faut sortir du constat du résultat brut à la mi-temps. YB mène 2-1, il a déjà fait un bout du chemin en direction des quarts de finale de la Coupe de Suisse. Pourtant, Raphaël Wicky est forcé de faire machine arrière. Les trois joueurs qu’il a choisis dans l’idée de remanier son effectif, il les sort. Pendant que de l’autre côté, le seul homme qu’on n’attendait pas ici est en train de se multiplier.

Un tir dévié péniblement par Anthony Racioppi, un coup franc surpuissant bloqué, plusieurs gestes bien sentis dans la dernière zone: Marvin Spielmann s’éclate. Il regrettera simplement de ne pas avoir inscrit le but qui aurait pu tout changer.

Il y a dans le triple changement bernois de la pause une forme de victoire pour le Lausanne-Sport, qui restera sa seule victoire. Les Vaudois ont forcé le leader de Super League à le respecter, en alignant son meilleur onze dès le début de la seconde mi-temps. Il faut dire que, au rythme auquel les choses allaient avant le thé, le LS n’aurait sans doute plus été mené au score bien longtemps.

Première mi-temps fatale au LS



Seulement voilà, il a fallu pour Lausanne trimballer dix premières minutes maudites. Un premier but concédé à la suite d’un corner qui n’aurait peut-être pas dû exister (0-1, 4e), un second sur un tir dévié par Archie Brown (0-2, 11e). Il y avait à craindre pour le reste du match, au regard de ce que le LS a présenté en championnat récemment. Au lieu de ça, il a réalisé une heure assez magique, ponctuée d’une réussite d’un excellent Olivier Custodio (1-2, 32e).

La suite, c’est ce triple changement, et une fin de partie plus compliquée (score final 1-5). Qui n’enlève rien à la belle soirée de football offerte. Et à la conclusion: Lausanne est éliminé.





Afficher plus

La Tuilière, 7496 spectateurs. Arbitre: Luca Cibelli. Buts: 4e Rrudhani 0-1; 11e Blum 0-2; 32e Custodio 1-2; 68e Fassnacht 1-3; 73e Sierro 1-4; 85e Elia 1-5.

LS: Spiegel; Sow, Dabanli, Brown; Giger (90e Diaz), Sanches, Custodio (90e Zoukit), Gaudino (77e Koyalipou), Suzuki (77e Schwizer); Labeau, Spielmann (66e Turkes). Entraîneur: Ludovic Magnin.

YB: Racioppi; Blum, Amenda (46e Lustenberger), Zesiger (88e Chaiwa), Benito; Lauper (46e Niasse), Sierro, Rrudhani (46e Fassnacht), Rieder; Elia, Nsame (79e Monteiro). Entraîneur: Raphaël Wicky. Avertissements: Amenda (9e, jeu dur), Lauper (15e, jeu dur), Rrudhani (41e, jeu dur), Dabanli (54e, jeu dur), Custodio (80e, jeu dur), Sanches (84e, antijeu).



Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.