Hockey sur glace – Lausanne a fait ce qu’il fallait pour se relancer Les Lions ont pris la mesure d’un petit Berne, mardi soir à la Vaudoise aréna (4-1). Bon pour la confiance. Jérôme Reynard Lausanne

La joie de Guillaume Maillard, Emilijus Krakauskas et Floran Douay après le 3-0. keystone-sda.ch

Lausanne devait gagner, mardi soir à la Vaudoise aréna face à Berne. Et Lausanne a gagné (4-1), pour abandonner la dernière place du classement de National League, mais surtout pour se refaire une santé et tenter de lancer une dynamique positive au cœur d’un début de saison compliqué, avant d’accueillir Zurich vendredi puis de se rendre à Lugano samedi.

Devant 4567 spectateurs bien comptés, les Lions ont pris les devants par l’intermédiaire de leur quatrième ligne (12e Maillard 1-0, 34e Krakauskas 3-0) et en marquant enfin en power play, après cinq matches de mutisme dans la spécialité (28e Bertschy 2-0). Avant de classer l’affaire grâce à Emmerton (54e 4-1).

On dit souvent qu’il faut des vilains buts, de la réussite, pour inverser la tendance lorsque l’on manque d’efficacité. Mardi soir, on était en plein dans le mille pour ce qui était des réalisations de Bertschy (tir contré de Gernat, gardien adverse perdu) et de Krakauskas, sa première en National League, dont il se souviendra certainement toute sa carrière (pataugée des Ours et but inscrit contre leur camp).

Pas qu’une question de finition

Bon pour la confiance collective. Mais pas de quoi régler les problèmes de fond de l’attaque, en manque de buteurs confirmés. Dans le jeu, sans Phil Varone (surnuméraire), on a de nouveau vu de belles choses: notamment un Ken Jäger intéressant en troisième ligne et un trio Riat-Emmerton-Sekac qui a dû attendre la fin de match pour être récompensé de ses efforts et de ses initiatives.

Au final, le quatrième bloc a été le plus décisif avec deux réussites à son actif. À 5 contre 5, les autres lignes ont produit de l’offensive, plus que leurs adversaires, mais elles ont souvent peiné à trouver la solution. Une question de finition mais pas seulement. Car Lausanne n’est pas vraiment l’équipe qui se crée le plus d’occasions franches et de situations dans le slot en National League.

Les Lions devront en faire davantage ce week-end. Car Zurich et Lugano seront des adversaires d’un autre calibre que ce CP Berne qui se cherche.

Lausanne - Berne 4-1 (1-0 2-0 1-1) Afficher plus Vaudoise aréna, 4567 spectateurs.. Arbitres: MM. Stricker, Piechaczek; Altmann, Gnemmi. Buts: 12e Maillard (Douay, Krakauskas) 1-0, 28e Bertschy (Gernat/5c4) 2-0, 34e Krakauskas 3-0, 47e Kahun (Daugavins) 3-1, 54e Emmerton (Sekac) 4-1. Lausanne: Stephan; Heldner, Frick; Glauser, Barberio; Gernat, Marti; Genazzi; Bozon, Bertschy, Baumgartner; Riat, Emmerton, Sekac; Jäger, Fuchs, Kenins; Krakauskas, Maillard, Douay; Arnold. Entraîneur: John Fust. Berne: Wüthrich; Andersson, Hänggi; Untersander, C. Gerber; Thiry, Henauer; Pinana; Conacher, Jeffrey, Scherwey; Daugavins, Kahun, Moser; Bader, Fahrni, J. Gerber; Sciaroni, Kast, Neuenschwander; A. Berger. Entraîneur: Johan Lundskog. Notes: Lausanne sans Boltshauser, Almond (blessés), Krueger ni Varone (surnuméraires). Berne sans B. Gerber ni Praplan (blessés). Pénalités: 1x2’ contre Lausanne; 1x2’ contre Berne.

