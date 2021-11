Hockey sur glace – Lausanne a fait chuter Gottéron

Lausanne - FR Gottéron 6-3 (2-2 2-0 2-1) Afficher plus

Vaudoise aréna, 6 236 spectateurs. Arbitres. Hebeisen, Salonen, Progin et Duarte.

Buts: 5e Mottet (Gunderson/ 5 c 4) 0-1, 9e Diaz 0-2, 12e Douay (Genazzi) 1-2, 20e (19’27) Genazzi (Kenins, Frick/ 5 c 4) 2-2, 24e Kenins (Genazzi/ 5 c 4) 3-2, 25e Baumgartner 4-2, 44e Sutter (Desharnais, DiDomenico) 4-3, 47e Bertschy (Almond, Kenins) 5-3, 58e Frolik (cage vide) 6-3.

Lausanne: Stephan; Heldner, Frick; Marti, Genazzi; Glauser, Gernat; Krueger; Frolik, Varone, Sekac; Kenins, Bertschy, Almond; Maillard, Jäger, Bozon; Holdener, Baumgartner, Douay; Krakauskas. Entraîneur: Fust.

FR Gottéron: Berra (25e Hughes); Sutter, Furrer; Chavaillaz, Gunderson; Diaz, Jecker; Jörg, Walser, Marchon; Brodin, Desharnais, Mottet; Sprunger, Schmid, DiDomenico; Rossi, Bougro, Jobin; Herren. Entraîneur: Dubé.

Notes: Lausanne sans Emmerton, Fuchs, Riat (blessés), Arnold ni Barberio (surnuméraires). FR Gottéron sans Bykov, Dufner ni Kamerzin (blessés).

Pénalités: 1 x 2’ contre Lausanne, 3 x 2’ contre FR Gottéron.