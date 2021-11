Victoire contre Ajoie – Le LHC a fait le job, sans plus

Victoire contre Ajoie – Lausanne a fait le job, sans plus Les Lions ont enchaîné un deuxième succès, mardi soir à la Vaudoise aréna contre Ajoie (2-0). Mais que ce fut laborieux. Jérôme Reynard

Martin Gernat, Jiri Sekac, Damien Riat (de gauche à droite) et Cory Emmerton se congratulent après l’ouverture du score du premier nommé, mardi soir. KEYSTONE

Trois jours après avoir retrouvé le chemin de la victoire contre Berne (3-1), on attendait du LHC qu’il profite de la réception du HC Ajoie pour confirmer sa nouvelle dynamique avec panache. Qu’il soit capable d’enchaîner avec le même sérieux et la même discipline que face aux Ours, le tout en montant en puissance offensivement, où il pouvait compter sur le retour au jeu de Damien Riat.

Force est de constater que les Lions n’ont pas totalement répondu aux attentes. Ils ont certes aligné un deuxième succès consécutif en réalisant un premier blanchissage cette saison (2-0, 23 arrêts pour l’excellent Luca Boltshauser). Mais les hommes de John Fust n’ont pas vraiment convaincu.