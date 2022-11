Hockey sur glace – Lausanne a laissé filer une victoire à trois points À chaque fois sans gardien, le HC Ajoie a marqué le 4-5 (56e) puis a égalisé à 5-5 à 48 secondes du gong. Les Lions ont marqué en prolongation, dans la cage vide, par Tim Bozon. Cyrill Pasche Porrentruy

Les lausannois ont fini par s’imposer. keystone-sda.ch

Une surprise dans l’alignement d’avant-match: Igor Jelovac, qui s’était profilé comme un des piliers de la défense depuis son arrivée au LHC à l’intersaison, était annoncé surnuméraire. Un statut étonnant confirmé par le manager, Justin Krueger, avant le coup d’envoi. Geoff Ward, le nouvel entraîneur des Lions qui pilotait l’équipe pour la cinquième fois depuis son arrivée au club, a peut-être regretté d’avoir laissé le grand et robuste Villardou en tribunes lorsque le HC Ajoie a enfilé le 2-0 (Kevin Bozon) 14 secondes après avoir ouvert la marque en supériorité numérique sur un tir du défenseur américain T.J. Brennan. On jouait à peine depuis 11 minutes lorsque la défense des Lions volait en éclats face à la lanterne rouge de National League.

Les Lions ont toutefois repris leurs esprits, et n’ont pas tardé avant de revenir à la hauteur des Jurassiens, avant de les refroidir plus tard en deuxième période avec des buts de Cory Emmerton (33e, 3-3) et Cody Almond (45e, 3-4).

Tout reste fragile dans le camp lausannois, surtout lorsque les défenseurs les plus robustes (Jelovac) sont en tribunes. C’est là où a aussi terminé Martin Gernat avant la première pause. Le Slovaque a été pénalisé pour le match suite à une charge contre la tête de Kevin Bozon, le tout à peine 21 secondes après le 3-2 des Ajoulots signé Martin Bakos (19e).

Le Jurassien Marco Pedretti, auteur d’un doublé, a placé le LHC en position de force en marquant le 3-5 à un peu plus de six minutes de la sirène. Mais le HC Ajoie, à chaque fois à 6 contre 5 et sans gardien, est revenu à 4-5 (56e), puis à 5-5 à 47 secondes du gong sur un but de Brennan (60e, 5-5). En prolongation, Tim Bozon (64e, 5-6) a marqué le but gagnant… dans la cage vide alors que le coach tchèque Filip Pesan venait de tenter plusieurs coups de poker en sortant son gardien au profit d’un joueur supplémentaire.

Afficher plus Raiffeisen Arena, 4270 spectateurs. Arbitres: MM. Stolc, Hürlimann, Kehrli et Gurtner. Buts: 11e (10’44) Brennan (Devos, Hazen/ 5 c 4) 1-0, 11e (10’58) K. Bozon (Bakos, Hauert) 2-0, 16e Frick (Kenins, Heldner) 2-1, 17e Pedretti (T. Bozon) 2-2, 19e Bakos 3-2, 33e Almond (Marti) 3-3, 45e Sekac (Emmerton, Marti) 3-4, 54e Pedretti (Almond, Sidler) 3-5, 56e Gauthier (Hazen, Leduc/ 6 c 5) 4-5, 60e Brennan (Gauthier, Devos/ 6 c 5) 5-5, 64e T. Bozon (Salomäki/ 3 c 4, cage vide) 5-6. Ajoie: Ciaccio; Leduc, Fey; Thiry, Brennan; Pouilly, Hauert; Rouiller; Hazen, Devos, Schmutz; Bakos, Gauthier, K. Bozon; Huber, Frossard, Derungs; Arnold, Macquat, Vouillamoz; Kohler. Entraîneur: Pesan. Lausanne: Punnenovs; Gernat, Genazzi; Sidler, Frick; Holdener, Marti; Holdener; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Audette, Kenins; Kovacs, Emmerton, Salomäki; T. Bozon, Almond, Pedretti. Entraîneur: Ward. Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie; 2 x 2’ + 1 x 5’ (Gernat) + 1 x pénalité de match (Gernat) contre Lausanne. Notes: Ajoie sans Garessus, Romanenghi, Sciaroni (blessés), Pilet (suspendu), Asselin ni Birbaum (surnuméraires). Lausanne sans Glauser, Jäger, Krakauskas, Maillard, Raffl, Stephan (blessés), Panik ni Jelovac (surnuméraires). Tir sur le poteau: Frick (32e). Temps mort demandé par Ajoie (58e). Ajoie sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’58 à 58’11; de 58’56 à 59’13; 60’45 à 61’23; 62’39 à 63’38).

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

