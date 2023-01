Hockey sur glace – Lausanne a peut-être perdu le match de trop Les Lions se sont inclinés dimanche soir à la Gottardo Arena face à Ambri (4-1). Ils pointent à huit points de la 10e place du classement de National League. Chris Geiger

Dure soirée pour Robin Kovacs et les Lausannois. keystone-sda.ch

Le Lausanne HC a peut-être dit définitivement au revoir aux pré-play-off dimanche à Ambri. La formation dirigée par Geoff Ward, qui avait l’interdiction de perdre ce match couperet, s’est inclinée (4-1) face à des Léventins bien plus réalistes. Elle voit son adversaire du soir et concurrent direct pour la 10e place prendre huit points d’avance au classement de National League. Un gouffre.

Sur la glace de la Gottardo Arena, les Vaudois ont payé au prix cher leur habituel pêché à la finition et leur incapacité chronique à profiter de ses avantages numériques. Car deux tiers durant, les Lions se sont montrés les plus entreprenants et ont totalement dominé des Tessinois bien protégés par l’excellent Janne Juvonen (28 arrêts sur 29 tirs cadrés). Mais seul Daniel Audette, surnuméraire lors des deux derniers matches et titularisé à la place de Cory Emmerton, est parvenu à battre le gardien finlandais suite à une très mauvaise relance léventine (21e, 0-1).

Indiscipline et malchance

Puis le criant manque de confiance du LHC ne lui a jamais permis de faire le break au tableau d’affichage. Et en restant à portée de tir des Biancoblù, les Lions se sont mis en danger. Ils ont fini par se faire punir – à quatre reprises! – durant les vingt dernières minutes. Avant tout en raison de leur indiscipline, mais également d’une certaine malchance. Car Aurélien Marti a dévié du patin le lancer de Dario Bürgler directement dans sa propre cage (43e, 1-1), puis Michael Raffl celui de Tim Heed (52e, 2-1). Les deux fois en infériorité numérique.

Dans l’euphorie, les Léventins ont encore marqué à deux reprises grâce à Alex Formenton (55e, 3-1) et Jessie Virtanen (58e, 4-1) dans la cage vide. Mais le mal était fait.

Pour Lausanne, qui a fait un zéro pointé lors de ce week-end face à des concurrents directs, il devra absolument réagir vendredi et samedi prochains lors de sa double confrontation contre Langnau. Mais même s'il obtient six points, le LHC semble bien mal embarqué pour participer aux séries finales.

Afficher plus Gottardo Arena, 6179 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Hungerbühler; Cattaneo, Duc. Buts: 21e Audette 0-1, 43e Bürgler (5c4) 1-1, 52e Raffl (Bürgler / 5c3) 2-1, 55e Formenton (Virtanen) 3-1, 58e Virtanen (Spacek / cage vide) 4-1. Ambri: Juvonen; Heed, I. Dotti; Virtanen, Fischer; Fohrler, Z. Dotti; Zündel, Burren; Pestoni, Spacek, Chlapik; Bürgler, Heim, Formenton; Trisconi, Grassi, Zwerger; Hofer, Kneubühler, Eggenberger. Entraîneur: Luca Cereda. Lausanne: Punnenovs; Gernat, Frick; Jelovac, Marti; Glauser, Genazzi; Sidler; Sekac, Jäger, Raffl; Pedretti, Maillard, Kenins; Kovacs, Audette, Bozon; Riat, Fuchs, Salomäki; Hügli. Entraîneur: Geoff Ward. Pénalités: 9 x 2’ + 1 x 5’ (Formenton) + match (Formenton) contre Ambri; 7 x 2’ contre Lausanne. Notes: Ambri sans Kostner (blessé), McMillan, ni Marchand (surnuméraires). Lausanne sans Stephan, Heldner, Krakauskas (blessés), Almond (malade), Laurikainen, Holdener, Emmerton, ni Panik (surnuméraires).

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.