Hockey sur glace – Lausanne aborde la dernière ligne droite en bonne position Les Lions ont profité de l’annulation de leur match de samedi face à Bienne tant au niveau comptable que physique. Place à un double déplacement à Davos et Lugano. Jérôme Reynard

Les Lausannois restent sur cinq victoires et un point obtenu sur la glace de FR Gottéron, vendredi soir. KEYSTONE

Si on met les choses en perspective, l’annulation du match de samedi face à Bienne peut résonner comme une bonne opération pour le LHC. Au niveau comptable, les Lions avaient certes l’occasion de classer l’affaire dans la course au top 6, mais le risque de voir les Seelandais (7es) revenir à cinq longueurs existait également. Finalement, l’écart est toujours le même (huit points) alors que le HCB n’a plus que quatre rencontres au programme. Pour autant que celui-ci, placé en quarantaine durant le week-end (deux cas positifs), puisse rejouer dès mardi à Rapperswil.

Une chose est certaine: dans une fin de saison régulière où l’on établira le classement en fonction de la moyenne de points par match en raison des disparités, Bienne peut au mieux prétendre à un score de 1,74… s’il dispute et remporte l’ensemble de ses quatre dernières rencontres. Pour obtenir un ratio plus élevé, Lausanne doit emmagasiner six unités d’ici au terme du tour de qualification (cinq matches).

«On veut jouer, prouver notre valeur et monter en puissance à l’approche des play-off.» John Fust, directeur sportif du LHC

Autre conséquence de l’annulation de la partie de samedi: un jour de repos supplémentaire bienvenu, au cours d’un sprint final à l’allure infernale, qui verra désormais les Lions s’aligner cinq fois en une semaine. «D’un côté, ça a fait du bien, commente le directeur sportif, John Fust. Mais de l’autre, on était sur une bonne série, faite de cinq victoires et d’un point obtenu à Fribourg. On veut jouer, prouver notre valeur et monter en puissance à l’approche des play-off.»

Le LHC aura une nouvelle occasion de le faire lundi et mardi, avec un double déplacement à Davos et Lugano. Entre deux, il passera la nuit à Coire et pourrait récupérer Barberio et Marti, suspendus dans les Grisons.