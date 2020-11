Plan de relance – Lausanne acquiert 56 œuvres pour aider ses artistes La Ville de Lausanne met en place son plan de relance de la culture pour soutenir les arts visuels. Elle enrichit sa collection pour un montant de 130’000 francs. ATS

Cette œuvre de Sandrine Pelletier entre dans les collections de la Ville.

Pour soutenir les arts visuels, la Ville de Lausanne a augmenté son budget d’acquisition pour sa collection d’art. Elle vient d’acheter 56 nouvelles œuvres signées de 22 artistes, onze hommes et onze femmes. Le tout pour un montant global de 130’000 francs.

Cette campagne d’acquisition exceptionnelle s’inscrit dans le plan de relance de la culture lausannoise validé en août par le Conseil communal. Ce programme incluait aussi une aide au loyer pour les ateliers d’artistes et un soutien aux photographes lausannois par l’octroi de mandats documentaires, rappelle jeudi la Ville.

Parmi les nouvelles acquisitions figurent des œuvres de Sandrine Pelletier, Gina Proenza, Olivier Christinat et Stéphane Kropf. Avec quelque 1800 œuvres de plus de 500 artistes, la Collection d’art de la Ville de Lausanne témoigne de l’histoire et de la diversité de la scène artistique locale. En 1932, Lausanne était la première ville romande à constituer une telle collection.