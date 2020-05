Trésors des archives – Lausanne acquiert une rare carte du Pays de Vaud Les Archives de la Ville de Lausanne ont ajouté à leur collection une carte du futur canton de Vaud datant des débuts du XVIIe siècle. Une immersion dans la réalité politique d’alors, quand Berne et Fribourg se partageaient la région. Erwan Le Bec

Dressé autour de 1690 par le géographe du roi de France, ce précieux document illustre l’état des connaissances en cartographie, mais surtout le découpage politique de l’époque. Archives de la Ville de Lausanne

Le Pays de Vaud comme vous ne l’avez, en théorie, jamais connu. Les Archives de la Ville de Lausanne ont déniché et ajouté à leur collection une carte de l’évêché de Lausanne dressée aux alentours de 1690 à Paris, ont-elles indiqué récemment. Cette petite pépite d’histoire nous replonge dans la Suisse romande du début du XVIIe siècle, sous domination bernoise. Une lecture plus que riche d’enseignements.

Gravée sur cuivre, mesurant 56x44 cm, cette carte est l’une des rares de l’époque qui soit centrée sur le futur canton. Celui-ci est encore en mains bernoises et une partie des noms de villes sont ceux de Leurs Excellences. Peterlingen pour Payerne, Wiflisburg pour Avenches, etc. De larges traits sortent du territoire les régions d’Orbe et d’Échallens, bailliage qui sera géré alternativement par Berne et Fribourg jusqu’à la Révolution.

«Monprospiere»

Une partie des noms de localités était celle d’alors. «Ascens» pour Assens, «Aulbonne» pour Aubonne. Certains font plus doucement sourire. «Cuvilly» pour Cully, «la Tour de Pyl» pour La Tour-de-Peilz. Tandis que d’autres piquent un peu, comme «Monprospiere» pour Montpreveyres et «Villar le Terreaux» pour Villars-le-Terroir. On cherche encore à quoi pouvait bien correspondre un «Charanges» dans le Nord vaudois, entre le village (aujourd’hui disparu) de Saint-Christophe et celui d’Orgy (Orges).

La raison? L’essentiel des données utilisées par l’auteur de la carte, le célèbre Nicolas Sanson, géographe du roi de France, sont issues de copies de cartes plus anciennes, tour à tour traduites d’une langue à l’autre. S’y ajoutent de possibles erreurs de la part du graveur de la carte, souligne le bibliothécaire-documentaliste lausannois et acquéreur du document, Arnaud Van Schilt.

À ce petit jeu, signalons encore que la précieuse carte évite tout écueil diplomatique au sujet du lac Léman. Celui-ci figure sous le nom de Lac de Lausanne, de Lac de Genève, ainsi que de Lac de Thonon.

Plusieurs copies de cette rare carte du futur canton de Vaud existent dans des collections publiques. Ici celle de la Bibliothèque nationale de France. Gallica

Au niveau de la topographie, il restait du chemin à faire. Les rivières sont schématisées à l’extrême et les montagnes réduites à une série de bosses plus ou moins en relief. Comme le relève Arnaud Van Schilt, la Dôle est largement exagérée, ainsi que comme sur d’autres cartes hollandaises antérieures dont Nicolas Sanson s’est très largement inspiré, complétant par des observations astronomiques ou in situ. On peut également relever la place démesurée accordée à Chillon ou à Saint-Prex, de même que la forme un brin empirique des lacs.

Nicolas Sanson (1600-1667), dit Sanson d’Abbeville, a servi d’instituteur de géographie à Louis XIII et Louis XIV. Figure de l’histoire de la cartographie, il s’est attelé à des cartes historiques des Gaules ainsi que des nouvelles parties du monde comme l’Amérique.

La carte vaudoise, désormais conservée aux archives, est par ailleurs intitulée «Verbigenus Pagus in Helvetiis», en référence à un peuple gaulois mentionné par César aux côtés des Helvètes.