Projet d’habitat 2020-2024 – Lausanne aide les séniors à vieillir chez eux La Ville et Pro Senectute Vaud s’allient afin d’adapter l’habitat aux besoins des personnes âgées dans le quartier Sous-Gare. Philippe Maspoli

Les séniors souhaitent vieillir chez eux, dans leur quartier. Lausanne et Pro Senectute Vaud vont développer un projet dans ce sens. Alain Rouèche

Vieillir chez soi: c’est le souhait de 95% des aînés. Et s’ils pensent à déménager, c’est en restant dans leur quartier. La Ville de Lausanne et Pro Senectute Vaud développent dans ce but un projet pilote, «Vieillir chez soi», qui est «l’un des six projets visant à concevoir l’habitat sénior de demain retenus par l’Office fédéral du logement», annonce la Commune.

Phase de diagnostic

Le projet lausannois débutera cet automne par une phase de diagnostic: «Elle se déroulera avec la participation des personnes concernées, propriétaires ou locataires, invitées à exprimer leurs besoins pour un vieillissement à domicile», indique la Ville.

«L’objectif est d’offrir des logements de qualité destinés à toutes les catégories de la population et de favoriser autant que possible la mixité sociale» La Ville de Lausanne

Dans un deuxième temps, à l’horizon 2022, des appartements adaptés aux besoins des personnes âgées seront créés dans le quartier Sous-Gare. Il s’agit d’une part de réaménager des logements existants et d’autre part de démolir et reconstruire un bâtiment vétuste. Le principe d’encourager la mixité sociale du quartier dans un esprit de cohésion guidera le projet.