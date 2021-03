Hockey sur glace – Lausanne assure l’essentiel Les Lions ont enchaîné une deuxième victoire et réalisé une belle opération dans la lutte pour le top 6, jeudi soir à Langnau (1-2). Sans toutefois convaincre dans le jeu. Jérôme Reynard

Denis Malgin a inscrit le but de la victoire, jeudi soir à Langnau. KEYSTONE

La constance n’est toujours pas le point fort du LHC. Ce n’est pas forcément étonnant, après une récente série de 9 défaites en 12 matches. Mais on en a eu une nouvelle preuve jeudi soir sur la glace de la lanterne rouge de National League, Langnau. Après une entame de rencontre maîtrisée, couronnée par l’ouverture du score de Cory Emmerton (8e, bon travail de Ronalds Kenins et de Christoph Bertschy le long de la bande), les Lions ont perdu en intensité et en contrôle. De quoi remettre les Tigers dans la partie (22e Weibel 1-1). Même genre d’histoire après avoir réaccéléré et repris l’avantage en supériorité numérique grâce à une belle triangulation signée Joël Genazzi, Charles Hudon et Denis Malgin à la conclusion (28e).

Alignement étonnant

Le choix de Craig MacTavish de redonner un match (et du rythme) à Vladimir Roth au détriment de Brian Gibbons en a surpris plus d’un. Était-ce le moment et l’endroit pour se priver d’un attaquant étranger et aligner deux défenseurs importés? La question n’est pas dénuée de sens. Mais qui sait, peut-être que l’ailier américain et Robin Grossmann (lui aussi laissé au repos) avaient besoin de souffler. Toujours est-il que le LHC, avec Josh Jooris de retour dans l’alignement (à l’aile du 1er trio), a peiné.

Davos à 7 points

Il a toutefois assuré l’essentiel, en faisant la différence en power play. C’est bon à prendre, lorsque l’on n’a pas vraiment pour habitude de performer en situations spéciales. Ce qui est encore meilleur à prendre, ce sont ces trois points, ajoutés à ceux récoltés mardi soir. Lausanne avait l’occasion de réaliser une belle opération dans la lutte pour le top 6. Il y est parvenu, en reléguant Davos (8e) à sept points tout en revenant à deux longueurs du podium et en rejoignant Bienne à la cinquième place.

Bienne, ce sera justement le prochain adversaire des Lions, samedi soir à la Vaudoise aréna. Face à une équipe qui campe sur une série de six victoires, il faudra hausser le niveau de jeu. Peut-être que les six points engrangés contre Davos et Langnau cette semaine permettront au LHC d’évoluer avec davantage de confiance. Et donc de constance.