Hockey sur glace – Lausanne au bord de l’élimination Toujours privé de Denis Malgin, le LHC s’est incliné 3-1 à Zurich. Les Vaudois sont menés 3-1 dans la série et n’ont plus droit à l’erreur. Cyrill Pasche

Luca Bolthauser et le LHC sont dos au mur. Keystone

Lausanne est bien entré dans son match, avec du rythme et une volonté de se porter à l’offensive. Mais une succession de pénalités inutiles (Douay deux fois puis Krakauskas) l’a complètement fait dévier de son plan de route. Les Zurich Lions ont profité de leur deuxième séquence de la soirée à 5 contre 4 pour ouvrir la marque grâce à une subtile triangulation (12e, Lasch) qui n’a laissé aucune chance au gardien Luca Boltshauser, préféré à Tobias Stephan pour ce quatrième acte de la série.

Les Zurichois ont récidivé en deuxième période. Tandis que le capitaine Mark Barberio se trouvait sur le banc des pénalités, le Finlandais Rautiainen a doublé la mise en powerplay consécutivement à un schéma de jeu identique (27e, 2-0).

But après 165 minutes

En powerplay, Cody Almond a permis au LHC de recoller au score et surtout de tromper le gardien du ZSC, Ludovic Waeber, pour la première fois depuis… 165 minutes et 39 secondes! La dernière réussite vaudoise remontait au premier acte, lorsque Denis Malgin avait offert la victoire au LHC en prolongation. Les Zurichois se sont toutefois mis à l’abri à la 57e minute grâce à un débordement victorieux de Denis Hollenstein (3-1).

En fin de partie, Mark Barberio et Tim Bozon ont tous deux écopé d’une pénalité de match. Le capitaine du LHC pour une charge dans le dos de Sven Andrighetto, Bozon pour une bagarre avec le capitaine du ZSC, Patrick Geering.

Espérer un retour de Malgin

Les Lions vaudois sont désormais menés 3-1 dans la série et se retrouvent au bord de l’élimination. L’acte V a lieu mercredi à Lausanne et le LHC n’aura cette fois-ci plus droit à l’erreur. Un éventuel retour au jeu de Denis Malgin, qui a manqué les actes III et IV, serait évidemment le bienvenu. Mais le joueur clé du LHC, touché à la tête au deuxième match de la série, est toujours incertain.

Zurich Lions - Lausanne 3-1 (1-0 1-0 1-1) Afficher plus Hallenstadion. 50 spectateurs. Arbitres. Lemelin, Mollard, Schlegel et Burgy. Buts: 12e Lasch (Krüger, Hollenstein/ 5 c 4) 1-0, 27e Rautiainen (Prassl, Andrighetto/ 5 c 4) 2-0, 46e Almond (Genazzi/ 5 c 4) 2-1, 57e Hollenstein (C. Marti) 3-1. Zurich Lions: Waeber; Noreau, C. Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Meier; Prassl, Roe, Andrighetto; Hollenstein, Krüger, Bodenmann; Lasch, Sigrist, Rautiainen; Pedretti, Schäppi, Wick; Diem. Entraîneur: Grönborg. Lausanne: Stephan; Genazzi, Barberio; Heldner, Frick; A. Marti, Grossmann; Krueger; Bertschy, Emmerton, Kenins; Jooris, Gibbons, Hudon; Bozon, Almond, Antonietti; Jäger, Froidevaux, Douay; Krakauskas. Entraîneur: McTavish. Pénalités: 4 x 2’ + 1 x 5’ (Geering) + pénalité de match (Geering) contre Zurich, 10 x 2’ + 2 x 5’ (Barberio, Bozon) + pénalité de match (Barberio, Bozon) contre Lausanne. Notes: Zurich sans Blindenbacher, C. Baltisberger, Morant, Pettersson (blessés), Capaul ni Riedi (surnuméraires). Lausanne sans Malgin, Hudacek, Maillard (blessés), Arnold, Schneeberger ni Roth (surnuméraires). Touché dans un contact avec Pedretti, Gibbons rejoint les vestiaires (17e à 21e). Tir sur le poteau: Noreau (11e).

