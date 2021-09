Hockey sur glace – Lausanne au complet, mais Lausanne muet Les Lions se sont inclinés face aux Finlandais de Lukko Rauma (0-3), jeudi soir en Champions Hockey League. Jérôme Reynard Lausanne

Malgré le soutien de ses fans, Lausanne n’a pas trouvé la faille. keystone-sda.ch

Le LHC avait sorti l’artillerie lourde, jeudi soir face à Lukko Rauma. Pour leur troisième match de la phase de groupes de la Champions Hockey League, les Lions pouvaient compter sur le retour de leurs internationaux et affichaient une équipe au complet, avec sept nouvelles recrues et cinq étrangers. Conséquence: Almond et Maillard étaient en tribunes. Voilà qui promet en termes de concurrence.

Sur la glace, Lausanne est tombé sur un adversaire très solide, champion de Finlande en titre on le rappelle. Encore en quête d’automatismes à une semaine de leur premier match de championnat, les hommes de John Fust se sont créé les plus nombreuses possibilités par l’intermédiaire de leur trio offensif le plus huilé (Kenins-Emmerton-Bertschy).

Cardiff samedi

Celles-ci sont toutefois globalement restées trop rares (20 tirs cadrés) pour espérer une autre issue que ce mutisme et cette défaite (0-3). S’il souhaite accéder aux 8es de finale de la Champions Hockey League, le LHC devra impérativement battre Cardiff samedi à la Vaudoise aréna. Il jouerait ensuite sa qualification sur la double confrontation du mois d’octobre face à Mannheim.

Lausanne - Lukko Rauma 0-3 (0-0 0-1 0-2) Afficher plus Vaudoise aréna, 3531 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Wiegand; Schlegel, Cattaneo. Buts: 25e Skalicky (Pospisil) 0-1, 57e Repo (5c4) 0-2, 59e Haga (5c6/cage vide) 0-3. Lausanne: Stephan; Barberio, Glauser; Frick, Heldner; Genazzi, Gernat; Marti; Sekac, Varone, Baumgartner; Bozon, Fuchs, Riat; Kenins, Emmerton, Bertschy; Douay, Jooris, Jäger. Entraîneur: Fust. Lukko Rauma: Lehtinen; Piiponen, Saarijärvi; Abt, Grégoire; Laitinen, Kukkonen; Korkka, Suni; Skalicky, Mattila, Pospisil; Hakulinen, Haga, Repo; Pooley, Ilomäki, Nyman; Ylitalo, Kainulainen, Petman. Entraîneur: Virtanen. Notes: Lausanne sans Oejdemark (blessé), Krueger, Almond ni Maillard (surnuméraires). Pénalités: 2x2’ contre Lausanne; 4x2’ contre Lukko Raumas.

