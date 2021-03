Subventions pour la culture – Lausanne augmente son soutien aux arts de la scène La Ville octroie 80’000 francs de plus à la création scénique, soit 1,25 million en tout. L’enveloppe du Canton s’élève à 1,745 million. Natacha Rossel

La compagnie Lausanne Impro (ici, l’un de ses «Castings») a décroché une convention de subventionnement. Sébastien Monachon

Lausanne est un vivier prolifique pour les arts de la scène et compte bien le rester, en dépit du marasme actuel des acteurs culturels. Pour adoucir tant soit peu les effets de la pandémie, la Ville augmentera son soutien à la création scénique indépendante de 80’000 francs, «conformément au souhait de la Municipalité de favoriser une meilleure sécurité sociale pour les artistes et améliorer la hauteur des soutiens dans un domaine que la crise liée au Covid-19 a contribué à précariser», soulignent les autorités dans un communiqué.

L’enveloppe s’élève ainsi à 1,25 million de francs pour la saison 2021-2022. Rappelons que Lausanne fait partie des 29 Villes signataires d’une résolution «en faveur d’une reprise durable de l’activité culturelle», s’engageant notamment à maintenir les budgets après la crise et à défendre les investissements dans la culture.

Danse, théâtre et impro

Indispensables à la création, ces soutiens financiers mettent en lumière la diversité du terreau scénique lausannois.

Les trois nouvelles conventions de subventionnement (étendues sur trois saisons artistiques) touchent trois domaines: la danse avec Maud Blandel, chorégraphe très prometteuse (envoûtants, ses «Diverti Menti»); le théâtre avec Aurélien Patouillard, prospecteur de formes scéniques novatrices («On a promis de ne pas vous toucher», «Pachinko»); et… l’improvisation avec la compagnie Lausanne Impro, connue pour ses «Castings» imaginés par une poignée de comédiens talentueux (dont Tiphanie Bovay-Klameth, Alain Borek, Odile Cantero ou Blaise Bersinger). La Ville reconduit également ses conventions avec la chorégraphe Nicole Seiler et avec le metteur en scène François Gremaud, fondateur de la 2b company et lauréat de l’un des Prix suisses de la scène en 2019.

Ce n’est pas tout. Vingt-sept projets de création théâtrale et chorégraphique recevront des subventions ponctuelles, dont le montant s’étend entre 10’000 et 40’000 francs. Lausanne a également adoubé le comédien et metteur en scène Jonas Lambelet, qui décroche la 12e Bourse de compagnonnage théâtral (dotée de 90’000 francs). Destinée à un créateur émergent, cette bourse est attribuée conjointement avec le Canton de Vaud, qui a lui aussi dévoilé la liste de ses artistes au bénéfice de soutiens. L’enveloppe dévolue aux arts de la scène s’élève à 1,745 million (soit un peu plus que le 1,735 million l’an dernier).

Treize compagnies reçoivent des aides ponctuelles et onze se voient attribuer une convention de durée déterminée étalée sur trois ans. Les conventions signées les années précédentes avec cinq compagnies se poursuivent également. Les experts de la Commission cantonale des arts de la scène ont examiné 95 dossiers: un record.

