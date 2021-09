Horaires des magasins avant Noël – Lausanne autorise six «nocturnes» jusqu’à 20h en décembre Durant les jours précédant le 24 décembre, les commerces lausannois pourront ouvrir six soirs consécutifs jusqu’à 20h00 les jours ouvrables, y compris le samedi.

Le régime actuel des vespérales de décembre prévoit trois soirées d’ouverture jusqu’à 22h00. On en dénombrera désormais six. (Photo d’illustration). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Lausanne va organiser différemment ses nocturnes de décembre. Les représentants des commerçants et le syndicat Unia sont parvenus à un accord. Le Conseil communal est appelé à modifier son règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins.

Le régime actuel des vespérales de décembre prévoit trois soirées d’ouverture jusqu’à 22h00. Il est désormais proposé d’autoriser jusqu’à six soirs consécutifs d’ouverture jusqu’à 20h00 sur les jours ouvrables, y compris le samedi, durant les jours précédant le 24 décembre. Le 24 décembre, tous les magasins fermeront à 17h00.

Le changement vise un double objectif: rendre les nocturnes plus en phase avec les modes de consommation de la clientèle d’aujourd’hui et diminuer les heures de travail du personnel en soirée, explique lundi la ville dans un communiqué.

Les partenaires se sont rencontrés en juin sous l’égide d’une délégation de la ville de Lausanne, emmenée par le syndic Grégoire Junod et le municipal Pierre-Antoine Hildbrand. Les milieux commerçants étaient représentés par le Trade Club vaudois et la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL). Après cette réunion, des discussions ont suivi durant l’été.

Bon compromis

La solution trouvée est «un bon compromis», relève Alain Chapuis, secrétaire général de la SCCL. «Dès 21h00, on a constaté qu’il y avait beaucoup moins de monde dans les magasins. L’heure entre 19h00 et 20h00 est beaucoup plus intéressante», a-t-il dit à Keystone-ATS. Le fait d’étaler ces ouvertures sur plusieurs jours devrait en outre permettre de limiter les problèmes de cohue dans les commerces.

Des mesures sont prévues pour préserver le personnel. Les employés ne devront pas travailler plus de quatre soirs, sur les six. La limite est fixée à trois pour celles et ceux qui ont «charge de famille», à savoir des enfants de moins de dix ans. Une indemnisation de 15 francs est prévue pour les repas.

Aussi les ventes privées

Les partenaires sociaux se sont entendus pour signer un protocole d’accord et demander une extension de la CCT lui donnant force obligatoire sur toute la commune de Lausanne. Des discussions sont «ouvertes» pour établir une CCT applicable à l’ensemble du canton. Ce qui reste pour l’heure de la musique d’avenir.

La ville entend en outre renforcer le contrôle sur les ventes privées, notamment celles dites du Black Friday. Le règlement communal devrait désormais prévoir la possibilité de sanctions administratives, allant d’un avertissement à un refus d’octroi de nouvelle autorisation pour des ventes privées.

ATS

