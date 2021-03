Hockey sur glace – Lausanne avance au ralenti Les Lions ne se sont pas montrés suffisamment constants pour espérer une autre issue qu’une défaite aux tirs aux buts, mardi soir à la Vaudoise aréna face à Fribourg. Jérôme Reynard

Bertschy (22), Krueger (3) et Hudacek (90) peuvent nourrir quelques regrets. KEYSTONE

Le LHC avait l’occasion de lancer sa grosse semaine en se rapprochant du podium tout en ravissant la quatrième place à Davos (au repos). Finalement, il n’a été capable de prendre qu’un point à FR Gottéron, s’inclinant aux tirs aux buts devant les Dragons (4-5).

Au coeur d’une période infernale, le retour au jeu d’Almond avait ramené un peu de profondeur dans l’alignement lausannois. Poussifs face à Langnau et Rapperswil la semaine dernière, les Lions ont du reste été en mesure d’élever leur niveau de jeu. Après 10 premières minutes compliquées - malgré l’ouverture du score de Malgin -, ils ont livré une performance intéressante. Problème: là où la constance et la solidité défensive faisaient encore leur force dans un passé récent, ils ont connu des passages à vide et commis des erreurs (devant un Stephan ordinaire) qui leur ont compliqué la soirée. D’autant plus face à des Dragons qui ont excellé dans l’art de frapper au bon moment.

Quel Lausannois vous a le plus convaincu mardi? Christoph Bertschy Denis Malgin Aurélien Marti Un autre Se connecter Vous devez être connecté pour participer.

On pense à cette première partie de match difficile, mais aussi à la mauvaise inspiration de Hudacek à l’origine du 1-3 (27e) et à la pénalité de Grossmann qui a permis à Fribourg de repasser en tête en toute fin de tiers médian (39e 3-4). Forcément dommage, alors que le LHC venait de combler un retard de deux longueurs grâce à Bertschy puis Kenins (5c4) et avait frôlé le 4-3 une minute plus tôt (poteau de Hudacek).

Reste que ce Lausanne-là a des ressources. Et qu’il peut compter sur un Bertschy taille patron. En égalisant à la 52e, le No 22 s’est offert un doublé et sa 16e réussite de la saison, permettant du même coup à son équipe de décrocher la prolongation. Et donc un point, les Dragons ayant fait la différence aux tirs aux buts.

Sur les neuf derniers matches, les hommes de Craig MacTavish n’ont remporté qu’une fois la totalité de l’enjeu. Et désormais ce sont des confrontations face à Zurich (jeudi) et Ge/Servette (dimanche) qui se profilent.