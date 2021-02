Hockey sur glace – Lausanne avec trois attaquants étrangers face à Zoug Après avoir aligné deux défenseurs étrangers à Lugano, le LHC reviendra à une configuration plus classique, mardi soir. Charles Hudon incertain. Jérôme Reynard

Cory Conacher pourrait faire son retour dans l’alignement lausannois. KEYSTONE

Aligné pour la première fois sous le maillot lausannois vendredi à Lugano, le défenseur tchèque Vladimir Roth devrait être surnuméraire, mardi soir face à Zoug. Selon la configuration de l’entraînement de lundi matin, les Lions affronteront a priori le leader de National League avec trois attaquants étrangers et le Québécois Mark Barberio en défense.

Charles Hudon sera-t-il de la partie? Blessé à un genou le 30 décembre à Genève, l’ailier canadien continue d’avancer dans son processus de retour au jeu et une décision au sujet de sa présence sur la glace face au EVZ sera prise «le jour du match» selon Craig MacTavish. L’entraîneur du LHC devra effectuer un choix impliquant également les attaquants Cory Conacher, Cory Emmerton et Brian Gibbons. Au rayon joueurs suisses, Benjamin Antonietti, Ken Jäger et Guillaume Maillard sont quant à eux toujours à l’infirmerie.

Une semaine intense

Zoug, puis FR Gottéron (vendredi) et Zurich (dimanche). Lausanne s’apprête à défier les trois premiers du championnat, cette semaine, à chaque fois à la Vaudoise aréna. S’il veut s’accrocher au wagon de tête, malgré ses matches en retard, il doit impérativement faire des points. Car derrière lui, Lugano, Bienne, Davos et Ge/Servette frappent à la porte du top 4.