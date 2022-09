Économies de gaz et d’électricité – Lausanne baisse le chauffage et coupe l’éclairage dans certains parcs La Ville prend un premier train de mesures en vue d’éviter la pénurie d’énergie cet hiver. Marie Nicollier

La cheminée de Pierre-de-Plan fait partie des édifices qui ne seront plus illuminés la nuit. FLORIAN CELLA

C’est parti. Craignant une pénurie de gaz et d’électricité cet hiver, les autorités lausannoises annoncent un premier train de mesures. Elles ne cachent pas qu’il y en aura certainement d’autres, dictées notamment par le Canton et la Confédération. «La meilleure énergie, c’est celle que l’on ne consomme pas», répète Xavier Company, municipal Vert chargé des Services industriels. «Nous voulons donner l’exemple aux ménages et aux entreprises en réduisant la consommation. En cas de pénurie, nous risquons de nous retrouver avec des coupures de quatre heures dans un quartier.»