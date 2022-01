Hockey sur glace – Lausanne célèbre son 100e par une victoire un peu folle Les Lions ont battu Ajoie au bout d’une fin de match à rebondissements et grâce à un but de Damien Riat inscrit à 35 secondes du terme (5-4). Jérôme Reynard

Les Lausannois portaient un maillot vintage, dimanche pour leur match du centenaire. KEYSTONE

Le LHC a célébré son centième anniversaire jour pour jour par une victoire contre Ajoie, dimanche après-midi à la Vaudoise aréna (5-4). Mais que ce fut compliqué pour les Lions, face à un HCA qui leur a mené la vie dure du début à la fin.

Imprimant la bonne intensité dans les deux sens du jeu, les hommes de Gary Sheehan ont réussi leur entame de rencontre. Ils ont mis en danger l’arrière-garde adverse à plusieurs reprises et ont profité d’une situation de double supériorité numérique (Douay et Frolik pénalisés) pour ouvrir le score par l’intermédiaire de Thibault Frossard (18e 0-1). L’attaquant au No 12 n’avait plus marqué depuis le 6 novembre (16 matches de mutisme).

En face, Lausanne - muni d’un très joli maillot vintage - a mis du temps avant de parvenir à assumer son statut de favori et à hausser le ton. En fait, il a fallu une magnifique ouverture de Lukas Frick (encore une) et une finition parfaite de Cody Almond (27e 1-1) pour le lancer dans la partie.

Derrière, la bande de John Fust a enfin dicté le rythme. Mais elle s’est d’abord heurtée à une organisation adverse solide et à un Tim Wolf impeccable devant sa cage, à 5 contre 5 comme en situations spéciales. Jusqu’à cette absence de l’entame du troisième tiers, lorsque Jiri Sekac a sévi (41e 2-1).

Le début de la fin pour Ajoie, pensaient peut-être certains. Reste que les Jurassiens ont trouvé le moyen d’égaliser moins d’une minute plus tard (42e Huber 2-2), avant même de reprendre les devants à la 44e, en profitant de leur deuxième situation de double supériorité numérique de l’après-midi (Asselin 2-3; Jäger et Glauser pénalisés).

Fin de match folle

Mais les Lions ont aussi des ressources. Ils l’ont prouvé en allant chercher tant le 3-3 (52e Riat) que le 4-4 (58e Sekac, son 6e but en 4 matches), derrière une nouvelle réalisation ajoulote (57e Joggi 3-4) et au cours d’une fin de rencontre complètement folle, marquée par la réussite victorieuse de Damien Riat à 35 secondes du terme (5-4).

Avec ce cinquième succès de l’année (en 6 sorties), Lausanne se rapproche encore du top 6 synonyme de qualification directe pour les quarts de finale des play-off. Tandis que le HCA a enregistré dimanche une 15e défaite consécutive en National League, égalant ainsi un record négatif que co-détenaient jusque-là La Chaux-de-Fonds (2000-2001) et le LHC (1995-1996).

Lausanne - Ajoie 5-4 (0-1 1-0 4-3) Afficher plus Vaudoise aréna, 6700 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Ruprecht; Steenstra, Wolf. Buts: 18e Frossard (Asselin, Devos/5c3) 0-1, 27e Almond (Frick) 1-1, 41e Sekac (Glauser) 2-1, 42e Huber (Frossard, Huber) 2-2, 44e Asselin (Gauthier-Leduc, Devos/5c3) 2-3, 52e Riat (Fuchs, Sekac) 3-3, 57e Joggi (Frei, Devos) 3-4, 58e Sekac (Frick) 4-4, 60e Riat 5-4. Lausanne: Stephan; Glauser, Genazzi; Krueger, Frick; Gernat, Marti; Holdener; Riat, Fuchs, Sekac; Bertschy, Emmerton, Kenins; Bozon, Baumgartner, Frolik; Douay, Jäger, Almond. Entraîneur: John Fust. Ajoie: Wolf; Gauthier-Leduc, Eigenmann; Joggi, Hauert; Birbaum, Pouilly; Gfeller, Bartholet; Frei, Devos, Schmutz; Asselin, Frossard, Huber; Rohrbach, Romanenghi, Bozon; Bogdanoff, Macquat, Schnegg. Entraîneur: Gary Sheehan. Pénalités: 5x2’ contre Lausanne; 4x2’ contre Ajoie. Notes: Lausanne sans Heldner (blessé), Maillard (malade) ni Paré (surnuméraire). Ajoie sans Knellwolf (blessé), Rouille, Hazen ni Wannström (malades). Tir sur le poteau: 7e Baumgartner.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace. Plus d'infos @jeromereynard

