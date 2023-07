Omnisports – Lausanne dans le top 10 des villes les plus sportives du monde Selon un classement établi par l’agence internationale de communication BCW, la capitale olympique occupe la 9e place des villes les plus sportives du monde. Comme l’an dernier. Brice Cheneval

Athletissima, qui a eu lieu les 29 et 30 juin, fait partie des événements internationaux majeurs organisés à Lausanne. Keystone

Lausanne joue dans la même cour que Paris, Los Angeles, Londres, New York et Madrid. C’est ce qui ressort d’une étude menée par BCW. Cette agence internationale de communication établit chaque année le classement des villes les plus sportives du monde. En 2022, elle avait attribué la 9e place à la capitale olympique. Rebelote en 2023.

Lausanne bénéficie de nombreux atouts: la présence en son sein de 59 fédérations sportives internationales ainsi que de nombreux clubs de haut niveau en football (Lausanne-Sport, Stade Lausanne Ouchy), hockey (Lausanne HC), basketball (Pully Lausanne Foxes) et volleyball (Lausanne Université Club), notamment, et l’organisation de plusieurs événements majeurs tels qu’Athletissima, une manche du FIBA 3x3 World Tour et le Ladies Open de tennis (estampillé WTA 250).

Le top 10 des villes les plus sportives du monde selon le classement établi par BCW. BCW

Zurich fait son entrée dans le classement

À un an d’accueillir les Jeux olympiques, Paris occupe la première place du classement dressé par BCW. Los Angeles et Londres complètent le podium, suivies par New York, Manchester, Madrid, Barcelone et Tokyo. Budapest ferme le top 10.

À noter, également, la présence de Zurich au 71e rang. La capitale économique du pays, ville hôte des Championnats du monde de cyclisme sur route 2024 et où se dérouleront plusieurs matches de l’Euro de football féminin 2025 en plus de son annuel Weltklasse, intègre pour la première fois cette liste.

«Se construire une réputation de ville sportive de haut niveau est un projet à long terme, précise l’agence de communication dans un communiqué. Celles qui se situent en haut du classement ont intégré le sport dans leurs stratégies et leur culture depuis longtemps.»

