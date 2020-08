Protection de l’environnement – Lausanne déroule le tapis vert au stade de la Tuilière La Ville a compensé l’impact de l’enceinte sportive sur la nature en créant mares, bassin de rétention, murgiers et autres nichoirs à martinets noirs. Laurent Antonoff

Un biotope avec un bassin de rétention est visible devant le stade de la Tuilière. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch Une cinquantaine de nichoirs en bois attendent les martinets noirs sous les gradins du stade. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch Le stade de la Tuilière devrait accueillir son premier match officiel en novembre prochain. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) keystone-sda.ch 1 / 7

Le stade de football de la Tuilière, dans les hauts de Lausanne, ressemble encore à une ruche à quelques mois d’un premier match officiel que les fans du LS espèrent en novembre prochain. Les pelleteuses creusent des trous dans un joyeux vacarme. Les camions aux bennes chargées vont et viennent. Pour qui voudrait bien prêter une oreille attentive toutefois, il est un son qui détonne dans le chantier: celui de dizaines d’oiseaux en vol. Mais de bêtes à plumes, pas la queue d’une à l’horizon. En fait, il ne s’agit que d’un enregistrement diffusé à l’extérieur des tribunes. «C’est pour attirer les martinets noirs qui seraient de passage. Nous avons disposé cinquante nichoirs à leur intention sous les gradins. Le but, c’est d’accueillir une nouvelle colonie ici», explique Joanna Fowler, architecte et cheffe de projet. Une compensation écologique parmi bien d’autres afin de compenser l’impact du stade sur la nature environnante. «Le site offrait déjà de belles qualités, nous l’avons sublimé», se réjouit la Verte Natacha Litzistorf, municipale de l’environnement et de l’architecture.