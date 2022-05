Petite reine – Lausanne désignée «Ville à vélo» par le Tour de France La capitale vaudoise a reçu ce vendredi le label avec une mention presque parfaite. L’occasion d’annoncer que mai y sera le mois du vélo. Joel Espi

Avant l’annonce officielle de la centaine de villes labellisées, le 11 mai, Lausanne a reçu ses trois vélos. C’est presque parfait, selon Christian Prudhomme, ici avec la municipale lausannoise Emilie Moeschler. DR

La ville a frôlé le top en matière de politique pour le vélo. C’est le directeur du Tour de France lui-même qui le dit. Présent à Lausanne ce vendredi, Christian Pruhomme a décerné à la ville le label «Ville à vélo», avec un score de 3 sur 4. «Avec un peu d’effort, elle obtiendra le plus haut score», explique le chef de la Grande Boucle. C’est donc pour sa «promotion engagée» de la petite reine que la capitale a été récompensée, ceci avant d’accueillir l’arrivée d’une étape du Tour 2022, le 9 juillet prochain.

«Ce label vient récompenser des années d’engagement de la ville pour les cyclistes, mais également l’accueil de manifestations sportives d’importance», explique Emilie Moeschler. La municipale lausannoise chargée du Sport cite également la politique de la ville pour promouvoir le vélo sportif auprès des femmes. «Un peloton féminin est notamment en train de se constituer pour rouler sur le parcours la veille de l’étape lausannoise», explique Emilie Moeschler.

Une annonce en primeur

Après un lancement de ce label qui a récompensé des destinations au Danemark ou au Luxembourg, Lausanne est la première ville suisse à en bénéficier. Motus concernant Aigle, qui accueillera également une étape: tous les labels à 4, 3, 2 et 1 vélos seront annoncés officiellement le 11 mai. La Ville a profité de cette primeur pour lancer son mois de la petite reine. Avec une Journée lausannoise du vélo le dimanche 15 mai, et le Cyclotour du Léman le dimanche 22 mai.

Le 29 mai se tiendra une grand-messe du deux-roues, avec des démonstrations de BMX et de VTT trial, des tests de vélos cargos et électriques, et «des dizaines de vélos rigolos», promet la Ville. Un pumptrack sera également inauguré à Vidy. Et tandis que l’on attend pour le mois de juin le parcours définitif en ville, la Fête du bois verra défiler les enfants sur le thème de la bicyclette, les mercredis 22 et 29 juin.

