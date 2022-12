Vins de Lavaux – Lausanne devient baronne du Dézaley La Ville rejoint les onze membres de la Baronnie du Dézaley. Cécile Collet

Le Clos des Moines est un des deux domaines de la Ville de Lausanne en Dézaley. Sébastien Agnetti

C’est une bonne nouvelle pour la caisse annuelle de 12 bouteilles de la Baronnie du Dézaley! La Ville de Lausanne, grand propriétaire dans le vignoble emblématique de Lavaux, rejoint les onze barons déjà membres. Pour l’anecdote, jusque-là, une bouteille au hasard était doublée dans chaque caisse mise en vente en septembre.

La Ville de Lausanne réservera donc, dès le millésime 2022, 3000 bouteilles de Clos des Moines (un des deux domaines en Dézaley avec le Clos des Abbayes) à la Baronnie.

Charte de qualité

La Baronnie du Dézaley s’est constituée en association en 1994, à l’initiative de neuf producteurs, afin de promouvoir les crus de l’appellation d’origine contrôlée «Dézaley Grand Cru». Chaque membre doit répondre à une charte de qualité exigeante: le chasselas est cultivé dans le respect du sol, du cep et de son environnement; les vignes dont les parcelles sont réservées à la Baronnie font l’objet de visites afin de garantir les normes de qualité; la date des vendanges – effectuées à la main – est fixée en fonction de la maturité du raisin; en cave, le vin est élevé à la manière d’un vin de garde, en privilégiant l’expression et le caractère de son terroir; une commission de dégustation veille à garantir ces qualités avant la mise en bouteille qui se fait exclusivement au domaine.

«Faire partie des membres de cette association et ainsi valoriser les savoir-faire et l’excellence est un privilège que la Ville de Lausanne est fière d’honorer», relève Natacha Litzistorf, municipale en charge du logement, de l’environnement et de l’architecture.

