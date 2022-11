Guide insolite – Lausanne dévoile ses secrets en 111 lieux Un architecte et deux journalistes ont sélectionné des endroits de l’agglomération, souvent hors des sentiers battus, à ne pas manquer. Claude Beda

Lausanne est, paraît-il, une «paysanne qui a fait ses humanités», référence à la posture hautaine qu’elle dégage parfois. Dans le guide insolite «111 Lieux à Lausanne à ne pas manquer», l’architecte Ulrich Doepper, les journalistes Pierre Thomas et Michel Zendali s’attellent à éclipser cette image. Ils dévoilent quelques secrets de la cité au travers de 111 lieux ou thèmes dûment sélectionnés. Et photographiés par Martine Dutruit.

«Nous nous sommes parfois disputés, sourient les auteurs. Au début, nous avions la peur du vide. Et, à la fin, la crainte du trop-plein.» Quel arbre de Lausanne a vu Napoléon? Comment Mussolini s’est-il retrouvé plusieurs nuits dans les rues la cité? L’ouvrage livre des réponses à moult questions. Il s’adresse à la fois aux visiteurs et au Lausannois. Extraits choisis.

Les ascenseurs

L’ascenseur de la Haute École de santé Vaud, à l’avenue César-Roux 19. Martine Dutruit/DR

Les pentes lausannoises forgent les mollets. «La cité aux trois collines est tout sauf plate», acquiescent les auteurs. Des ascenseurs ont donc été installés. Lausanne en compte au moins 23 qui sont accessibles au public. Les plus visibles sont couplés aux ponts traversant la vallée du Flon: deux vers le pont Chauderon à la Vigie (7 m de dénivelé), trois au pont Bessières (22 m) et au moins cinq au Grand-Pont (entre 11 m et 14 m). Tous sont doublés par des ascenseurs situés dans des bâtiments publics. La Municipalité en a construit de nouveaux à Sévelin (10 m) et à Montelly (14 m). Le record appartient à l’ascenseur de la Haute École de santé Vaud (24 m).

Le Flon sauvage

Le Flon est accessible depuis l’usine Tridel, la Chocolatière ou depuis le collège de Boissonnet. Martine Dutruit/DR

Quartier bien connu, le Flon est aussi un ruisseau, rappellent les auteurs. Il prend sa source dans les bois du Jorat. Auparavant, il se jetait dans le Léman à Vidy. Ce n’est plus le cas. Son cours a été détourné en 1994 dans celui de la Vuachère par un tunnel sous la Sallaz. Jusqu’au tiers du XIXe siècle, le ruisseau traversait la ville à ciel ouvert, alimentant moulins et fabriques. Depuis, il se dérobe aux regards: il a d’abord été voûté au centre de la ville. Puis, son vallon a été comblé en amont et en aval. À la Sallaz, un chemin descend derrière l’usine d’incinération Tridel, où la vallée a conservé son aspect naturel. Le Flon est aussi accessible depuis la chocolatière ou depuis le collège de Boissonnet.

Les édicules transformés

Le Café Perché, situé au-dessus du Palais de Beaulieu. Martine Dutruit/DR

Lausanne recense 29 édicules répartis sur tout son territoire. Ils ont eu tous les usages possibles: abribus, dépôts de voirie, kiosque ou encore lieux d’aisances – aussi appelés «chalet de nécessité» par Marcel Proust. Ces petites constructions, propriété de la Ville, ont fait l’objet d’un plan de réhabilitation. La plupart sont aujourd’hui reconvertis en gelateria, en petits restaurants, en galerie d’art éphémères ou en kiosque à journaux. La préférence des auteurs va au Café Perché, situé au-dessus du Palais de Beaulieu, ancienne dépendance au château éponyme. Selon eux, l’édicule de la place Saint-François, qui abrite le café «Le Saint’f», est le plus beau. Il reste le lieu de rendez-vous des amoureux.

La rue de Strasbourg

La rue de Strasbourg, la réponse à un affront. Martine Dutruit/DR

À Lausanne, on fait de la politique en baptisant les rues. En janvier 1916, le drapeau décroché de la façade du consulat d’Allemagne à Lausanne suscita une vive réaction de la ville de Strasbourg, alors allemande. Celle-ci débaptisa la rue de Lausanne de son quartier suisse et la renomma rue de Rheinfelden. Que répondit-on dans la capitale vaudoise? L’extension urbaine vers l’ouest par l’avenue de France atteignait alors le temple de Saint-Paul. Une transversale, rejoignant l’avenue d’Échallens, avait été construite, mais n’avait pas encore de nom. En juin 1916, en réponse à l’affront allemand, on baptisa cette rue raide «de Strasbourg», alors que la cité alsacienne est plate. En prenant soin d’utiliser l’orthographe française.

