Hockey sur glace – Lausanne discute de manière avancée avec Théo Rochette Selon nos informations, le club vaudois et l’attaquant des Remparts de Québec planchent sur un éventuel retour au bercail du joueur à l’été 2022. Jérôme Reynard

Théo Rochette, lors de sa visite de notre rédaction en décembre 2019. VANESSA CARDOSO

Le Lausanne HC fait les yeux doux à Théo Rochette depuis plusieurs mois. Jan Alston avait lancé le mouvement, invitant notamment le jeune joueur à s’entraîner avec les Lions durant ses vacances d’hiver, en décembre 2019. Cela, en lui faisant une place - avec son nom - dans le vestiaire de la première équipe. Petr Svoboda et John Fust avaient poursuivi le travail, en faisant comprendre à l’attaquant des Remparts de Québec que la porte de la Vaudoise aréna lui était grande ouverte. D’après nos sources, une offre de contrat était même dans l’air à la fin de l’année 2020, avant que les négociations ne tombent au point mort au cours des semaines suivantes.

Celles-ci auraient toutefois repris récemment. Et selon nos informations, elles se seraient accélérées ces derniers jours. En clair, Théo Rochette et le LHC discuteraient de manière avancée en vue d’un retour du centre de 19 ans au sein de son club formateur à l’été 2022, celui-ci désirant évoluer encore une saison en Ligue junior, où il bénéficie de certaines responsabilités et de la confiance de son coach, Patrick Roy.

Plusieurs dirigeants de National League se seraient renseignés auprès de l’entourage du jeune homme (26 points en 29 matches cette saison en Ligue junior), mais celui-ci pourrait donc (re)prendre la direction de la capitale olympique, qu’il avait quittée pour les Saguenéens de Chicoutimi il y a deux ans et demi. Pour autant que les discussions aboutissent, bien sûr.