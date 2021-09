Votations fédérales du 26 septembre - Lausanne dit un grand oui au mariage pour tous à 73%

Accès à la PMA: Benjamin Roduit (Le Centre/VS) inquiet

«Alors forcément, j’ai le mauvais rôle aujourd’hui», a déclaré à la RTS Benjamin Roduit, conseiller national (Le Centre/VS), un visage qui a incarné le non pendant la campagne à titre de coprésident du Comité contre le mariage pour tous. «Je me suis engagé de manière très forte dans la campagne non pas contre le mariage pour tous, mais contre la procréation médicalement assistée (PMA).»

Pour le Valaisan, le mariage pour tous entre adultes consentants n’est pas un problème. Il craint en revanche les portes qu’ouvre l’accès au don de sperme pour les couples de lesbiennes. «La réussite de notre campagne aura été peut-être d’avoir thématisé l’enfant dans la PMA.»