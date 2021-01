Meilleur buteur out – Lausanne doit apprendre à vivre sans Turkes Le néo-promu vaudois sera privé de son attaquant vedette pendant de très longs mois. À la Tuilière, plusieurs pistes existent pour combler le vide. Étudions-les. Nicolas Jacquier

Sorti sur blessure à l’heure de jeu à Lugano, la veille de Noël, Aldin Turkes souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Urs Lindt/freshfocus

Lausanne devra assurer son maintien sans Aldin Turkes (24 ans), son meilleur atout offensif. Sorti sur blessure à l’heure de jeu au Cornaredo la veille de Noël, le meilleur cobuteur de Super League avec 6 buts – à égalité avec Nsame, Kasami et Cabral – souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou droit. Après avoir subi une première intervention au nerf fibulaire, Turkes sera prochainement de nouveau opéré afin de consolider les ligaments. Dans le meilleur des cas, son retour au jeu n’est pas envisagé avant le mois de septembre.

Blessé dans un simple duel, l’attaquant paie-t-il là l’enchaînement des matches et la répétition des efforts avant les Fêtes ou faut-il plutôt incriminer la fatalité? Impossible de trancher définitivement, même si, à la Tuilière, on préfère invoquer un coup du sort. En attendant, le néo-promu devra composer sans son No 99, dont la carrière subit le premier coup d’arrêt sérieux. Turkes, dont la valeur avait doublé ces six derniers mois pour atteindre 3,2 millions de francs, c’est quand même 32 buts en 52 matches disputés sous les couleurs du LS depuis son arrivée en juillet 2019. «Je suis d’abord triste pour Aldin, qui était notre attaquant de base», réagit Souleymane Cissé.