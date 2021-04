Hockey sur glace – Lausanne doit hausser le ton dans le sillage du shérif Marti Le quart de finale qui oppose le LHC à Zurich (1-1) est véritablement lancé au rayon émotions et muscles. Certaines retrouvailles promettent, samedi. Jérôme Reynard

Aurélien Marti (ici face à Simon Bodenmann le 4 mars dernier) n’a pas hésité à sortir les poings, jeudi soir au Hallenstadion. KEYSTONE

Ceux qui trouvaient que cette série n’avait pas encore tout à fait la saveur des play-off lors de l’acte I ont été servis jeudi (huis clos mis à part). Scènes litigieuses, gestes de frustration, provocations, bagarres: au Hallenstadion, on a quasi eu droit à la totale, avec un cumul de 10 pénalités mineures et une expulsion distribuées dans les seules cinq dernières minutes de jeu.

Le quart de finale qui oppose le LHC à Zurich est véritablement lancé au rayon émotions et muscles. Et certaines retrouvailles promettent, samedi à la Vaudoise aréna pour l’acte III. Celle qui concerne Aurélien Marti et Sven Andrighetto en fait partie, à la suite de la bagarre initiée jeudi en fin de soirée, après une provocation du No 10 zurichois sur le 5-0 de la 58e.