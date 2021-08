Le LS se déplace à Lucerne – Lausanne doit profiter du duel des mal classés pour se relancer Derniers avec un seul point, Lucerne et le LS s’affrontent ce dimanche avec l’envie d’enfin gagner pour provoquer ce fameux déclic. André Boschetti

Ilija Borenovic attend toujours sa première victoire depuis son retour à la tête du LS. Face à un FC Lucerne en difficultés, l’occasion semble idéale, ce dimanche. KEYSTONE

Un simple petit coup d’œil au classement suffit à mesurer l’importance de ce Lucerne-LS de dimanche (14 h 15). Même si l’on n’a disputé que quatre des 36 rencontres au programme, ce duel de fond de cave aura certainement un effet régénérateur pour son vainqueur. Et quelques nuits tourmentées de plus pour l’autre.

«Après notre très bon nul contre Bâle, souligne Ilija Borenovic, je sens un regain de confiance au sein de mon groupe. L’atmosphère était plus détendue à l’entraînement, cette semaine.

Parce que cette belle performance collective nous conforte dans l’idée que nous avons toutes les qualités pour jouer un rôle intéressant dans ce championnat. À condition que nous soyons capables d’y ajouter à chaque sortie la même concentration et la même agressivité que face aux Rhénans.»

Jenz sur le départ?

Un déplacement auquel ne prendront pas part Turkes, Geissmann, Koyalipou, Coyle et Jenz, tous annoncés blessés. D’après Ilija Borenovic, c’est une petite lésion musculaire, contractée au lendemain de la débâcle lausannoise face au FC Zurich, qui contraint le défenseur allemand au repos depuis près de trois semaines.

Un problème qui n’empêche pas son agent de lui chercher un nouveau club. Car, comme l’aurait annoncé Jenz à la direction sportive de la Tuilière il y a quelques semaines, celui qui s’était imposé, la saison passée, comme le patron de l’arrière-garde vaudoise veut quitter le LS.

Une requête qui ne sera toutefois acceptée que si une offre concrète et à la hauteur des exigences lausannoises parvient sur le bureau de Souleymane Cissé. Ce qui n’est apparemment pas encore le cas, même si Lorient (Ligue 1), qui n’est pas le seul candidat, se montre de plus en plus pressant. Réponse mercredi prochain au plus tard.