Alors qu’en France le Conseil d’État vient de confirmer l’interdiction du burkini dans les piscines de Grenoble, la Municipalité de Lausanne doit rédiger un préavis qui sera soumis au Législatif. On craint déjà le pire de la part d’une immense majorité de la gauche, qui permettra sans doute que le corps de certaines adolescentes et de quelques femmes adultes soit emballé de la tête aux pieds jusque dans une piscine.

Pas au nom de leur sécurité ni au nom de ces normes d’hygiène qui subitement n’auraient plus cours, mais au nom de la lecture la plus rigoriste d’une religion qui n’en demande pas tant et qui est, depuis quelques décennies, la proie de toutes les surenchères droitistes islamistes sur la planète.

«Un féminisme qui désormais tolère aussi l’intolérable au nom du droit illimité des femmes à ne pas se voir comme des victimes.»

Que le Canton de Vaud en soit à tolérer ce genre de recouvrement total de la peau de fillettes et de quelques remplaçantes dans le cadre scolaire, nous n’y pouvons rien, nous, pauvres forces laïques. Mais Lausanne dispose encore d’un règlement des piscines qui, s’il a besoin d’un toilettage au goût du jour, n’est pas forcé non plus d’adhérer à une vision qui renvoie aux pires heures de l’Afghanistan et de tant d’autres pays pour des femmes replongées en plein VIIe siècle. Le problème se posera aussi à Yverdon-les-Bains…

On nous fera le coup de la tolérance, voire du racisme, et d’un féminisme qui désormais tolère aussi l’intolérable au nom du droit illimité des femmes à ne pas se voir comme des victimes du patriarcat islamiste. On nous dira que, pour une fillette, ce n’est pas pire de porter un maillot autour des bras et des jambes que de pouvoir se baigner comme les garçons sans penser qu’elles sont, d’abord, un corps à cacher.

On nous en fera voir de toutes les couleurs, surtout le noir, pour nous faire avaler la couleuvre du burkini. Nous verrons des reportages avec des jeunes hypertolérants ou hyper «rien-à-fiche», on nous dira finalement «OK, boomer».

On escamotera la variable politique islamiste, qui pourtant saute aux yeux pour peu qu’on ait lu et entendu certains textes programmatiques et ces prêches extrémistes qui vont tous dans le même sens: recouvrir les femmes pour prendre le dessus sur l’islam tranquille et tolérant avec cette pseudo-ferveur religieuse.

Corps féminins «impurs»?

On va nous dire, comme ce responsable de la piscine de Vevey («24 heures» du 22 juin), qu’«ici, on considère le burkini comme un costume de bain, tant qu’il est en néoprène ou en lycra». Faudra-t-il demander de voir les étiquettes sur ces soi-disant «simples costumes de bain», qui ne font que relayer la pire des publicités envers les corps féminins «impurs» qu’il faudrait cacher pendant que les hommes peuvent circuler librement dans une piscine sans avoir à se recouvrir totalement?

Ce texte s’adresse à toutes les personnes choquées par ces pratiques sans oser le dire. Il faut faire entendre nos voix, non pas directement auprès de certaines femmes au risque de faire monter la pression, mais auprès des politiques.

Nadine Richon Afficher plus Membre du Réseau laïque romand

