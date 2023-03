Hockey sur glace – Lausanne doit vite tourner la page Le LHC s’est lourdement incliné à Bienne jeudi (8-1). Les Lions reçoivent Zoug samedi et restent en bonne position d’atteindre les pré play-off. Cyrill Pasche Bienne

Le gardien Eetu Laurikainen a rejoint le banc et mis un terme à sa soirée de travail après 36 minutes de jeu et trois buts reçus: le Lion “invincible” était jeudi un Lion essoufflé, à l’image du reste de son équipe. Lausanne a pris un mauvais départ, comme mardi à domicile contre Rapperswil (de 0-2 à 3-2), mais n’a cette fois-ci pas trouvé les ressources pour renverser la vapeur. En face, le HC Bienne jouait la première place, qu’il a finalement réussi à ravir aux Genevois au soir de la 51e ronde de championnat.

Le LHC n’avait plus beaucoup de jus et la statistique de tirs largement favorable aux Vaudois (39-21) n’est qu’un trompe l’oeil: le gardien du HC Bienne, Joren van Pottelberghe, n’a pas eu à sortir le grand jeu pour contrer ce LHC-là très vite mené au score (2-0 après 10 minutes), trop facilement largué (4-0 après 37 minutes), puis finalement résigné. Le but de Martin Gernat, d’un tir direct en powerplay (41e, 4-1), n’a pas relancé le LHC, qui avait probablement déjà la tête à sa prochaine échéance. En fin de compte, les Lions ont bien fait de ne pas insister et de garder des forces pour la suite.

Tout se décidera donc samedi, contre Zoug et avec un oeil sur le Totomat (Kloten), pour cette équipe lausannoise qui a joué chaque match comme une septième manche de play-off depuis la mi-janvier. Tout peut encore arriver, même si le LHC est à ce stade bien plus proche de décrocher son billet pour les pré play-off (une défaite peut suffire) que de voir sa saison se terminer prématurément samedi soir.

Le gardien Laurikainen, qui porte le LHC sur ses épaules depuis le 20 janvier, devra redonner confiance à son équipe contre les doubles champions de Suisse. Le changement de portier de jeudi en cours de match, qui a permis à Ivars Punnenovs de poser un patin sur la glace pour la première fois depuis le 17 février contre Genève, a au moins permis au Finlandais de ne pas perdre trop d’énergie avant l’ultime rendez-vous de la saison régulière. Les Zougois, samedi, devront gagner pour assurer leur place dans le Top 6.

Le coach Geoff Ward n’aura que peu de temps devant lui pour regonfler le moral de son équipe après la sortie de piste de jeudi (8-1). “Match après match”: telle est la devise des Lions qui ont encore tout en main pour disputer les pré play-off.



Bienne - Lausanne 8-1 (2-0 2-0 4-1) Afficher plus Tissot Arena. 5681 spectateurs Arbitres. Tscherrig, Dipietro, Steenstra et Meusy. Buts: 2e Brunner (Künzle) 1-0, 10e Lööv (Olofsson, Forster) 2-0, 36e Brunner (Lööv) 3-0, 37e Haas (Forster, Olofsson) 4-0, 41e Gernat (Frick, Kovacs/ 5 c 4) 4-1, 52e Sallinen 5-1, 57e Sheahan (Haas, Sheahan/ 5 c 4) 6-1, 59e Rajala (5 c 4) 7-1, 60e Froidevaux (Brunner/ 5 c 3) 8-1. Bienne: van Pottelberghe; Schneeberger, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Delémont, Forster; Stampfli; Tanner, Haas, Olofsson; Kessler, Sallinen, Rajala; Brunner, Sheahan, Künzle; Froidevaux, Schläpfer, Reinhard; Bärtschi. Entraîneur: Törmanen. Lausanne: Laurikainen (36e Punnenovs); Gernat, Genazzi; Jelovac, Marti; Sidler, Frick; Thévoz; Riat, Fuchs, Kovacs; Bozon, Jäger, Raffl; Hügli, Almond, Salomäki; Holdener, Maillard, Sekac. Entraîneur: Ward. Pénalités: 2 x 2' contre Bienne, 5 x 2' contre Lausanne. Notes: Bienne sans Cunti, Hischier, Hofer, Rathgeb (blessés) ni Säteri (malade). Lausanne sans Audette, Kenins (malades), Emmerton, Glauser, Heldner, Pedretti, Krakauskas (blessés), Calof, Panik ni Stephan (surnuméraires). Punnenovs retient un penalty de Froidevaux (53e).



