Football – Lausanne domine Echallens dans le derby des voisins A la Tuilière, le LS s’est imposé 5-0 contre le pensionnaire de 1re ligue. Le visiteur a offert une belle résistance avant de s’effacer. Nicolas Jacquier Lausanne

Le LS n’a pas encore concédé de buts depuis l’arrivée de Ludovic Magnin sur le banc. NJR

Ce n’était bien sûr pas tout à fait la Baie des Anges mais il régnait un petit air de Côte-d’Azur ce samedi à la Tuilière. «Il y fait aussi chaud qu’à Nice!», s’exclamait Ludovic Magnin peu avant le coup d’envoi matinal (11h). En lieu et place des retrouvailles programmées avec Lucien Favre à la suite de l’annulation la veille du derby Ineos pour une question de terrain jugé impraticable, le nouveau coach du LS devait y retrouver «son» FC Echallens, son club de cœur, avec lequel tout avait commencé à la fin des années 80.

Relayant Nice au pied levé, le club des Trois-Sapins s’est mobilisé pour jouer – à la perfection – son rôle de sparring-partner. Une disponibilité qui devait toucher l’ancien international, lequel avait mis un terme à sa carrière de joueur contre le club de son enfance en septembre 2012, à l’occasion d’un match de Coupe avec le FC Zurich. «En se mobilisant comme ils l’ont fait, appréciait-il, les gens d’Echallens nous ont sauvé la mise. On s’aperçoit que dans tout le canton, on est prêt à aider le LS, c’est magnifique.»

S’il a certes joyeusement dominé son voisin venu du Gros-de-Vaud, Lausanne ne l’a pas déclassé non plus, du moins durant une heure. Animant leur couloir respectif, Schwizer et Giger ont déjà montré tout ce que l’on pouvait en espérer. Sauvé par son poteau puis sa barre, Frangioni, forcément sollicité et apparu très en vue, n’a par contre rien pu faire sur la frappe aussi sèche que croisée de Kayalipou sur l’ouverture du score (20e).

Echallens trop court physiquement



Accentuant son emprise après la pause, le LS doublait la mise par le même Koyalipou avant de se ménager une ribambelle d’occasions face à un adversaire baissant logiquement pied physiquement. Appliqués et concentrés, ses joueurs ont parfois proposé de belles choses. Il devait en résulter trois buts supplémentaires – Schwizer, Brown et Spielmann (d’une fantastique reprise de volée) – ainsi que quelques spectaculaires ratés. Avant la reprise du championnat le 16 juillet à Bellinzone, il faudra encore régler la hausse…

Ludovic Magnin a globalement apprécié ce qu’il a vu: «On a été sérieux, convenait-il au coup de sifflet final. Ca montre la mentalité du groupe. On continue à faire des pas positifs dans la bonne direction. Il y a plein de choses qui me plaisent.»

Après trois sorties amicales, Lausanne n’a toujours pas encaissé le moindre but cet été. Mercredi prochain, c’est le FC Bulle (Promotion League), attendu à la Tuilière pour 19h30, qui tentera d’être le premier à trouver une faille dans la défense vaudoise



Afficher plus Lausanne - Echallens 5-0 (1-0) Tuilière, huis clos. Buts: 20e Koyalipou 1-0. 48e Koyalipou 2-0. 65e Schwizer 3-0. 73e Brown 4-0. 89e Spielmann 5-0. Lausanne: Castella; Sow (70e Cueni), Grippo, Husic (70e Nanizayamo); Giger (Diaz), Suzuki, Custodio, Sanchez (70e Brown), Schwizer (70e Gaudino); Koyalipou, Coyle (46e Spielmann). Coach: L. Magnin. Echallens: Frangioni; Ozdemir, Mutombo, Chavanne, Hoxha; Fransiso, Trajano Lima, Keenan, Bueche; Mehraz, Rushenguziminega. Coach: D. Tenthorey. Notes: 10e: reprise de Koyalipou sur le poteau. 31e: frappe de Coyle sur la transversale. Sont entrés pour Echallens, 46e: Manera, Boulio et Dzemaili. 62e: Landry, Nlandu, Ayad et Lopez Rullo. 70e: Di Iorio, Lippo, Lebet et Oliverira da Veiga.



