Hockey sur glace – Le LHC enchaîne une deuxième victoire

Hockey sur glace – Lausanne enchaîne une deuxième victoire Vainqueurs en Ajoie la veille, les Lions ont battu Bienne dimanche après-midi à la Vaudoise aréna (4-2), avec des étrangers décisifs. Jérôme Reynard Lausanne

Michael Frolik, à gauche, et Philip Varone. keystone-sda.ch

Le LHC a enchaîné une deuxième victoire consécutive pour la deuxième fois de l’exercice seulement, dimanche après-midi à la Vaudoise aréna. Face à un HC Bienne qui restait sur quatre succès en cinq matches, les Lions ont su saisir l’occasion qui s’offrait à eux de se rapprocher de la première moitié du classement (4-2).

Au cours d’une rencontre animée mais marquée par un certain nombre d’imprécisions et d’errances, Lausanne (avec Barberio à la place de Gernat, malade) a fait la course en tête grâce à ses joueurs importés et à son power play. Il y a eu l’ouverture du score du Canadien Phil Varone, bien aidé par Gaëtan Haas (8e 1-0, contre son camp). Puis la réussite de Joël Genazzi, sa première de la saison, inscrite à 5 contre 4 (22e 2-1). Et enfin le but de Jiri Sekac, en deux temps, après un service de Michael Frolik (30e 3-2).

Alignement équilibré?

Décevante depuis le début du championnat, la légion étrangère offensive du LHC, renforcée par l’arrivée récente de Frolik et réunie au sein d’une même triplette samedi déjà en Ajoie, où elle avait été présente sur quatre réalisations, a-t-elle trouvé son rythme de croisière? Elle devra le confirmer. Il faudra par ailleurs vérifier si l’alignement offensif aperçu ce week-end, avec trois attaquants importés dans le même trio, ne manque pas d’équilibre tant que l’infirmerie est autant remplie (Almond, Baumgartner, Emmerton, Fuchs ni Riat).

En face, Bienne - avec Hischier mais sans Fey, blessé à un pied - a également trouvé le chemin des filets par l’intermédiaire de ses fers de lance. D’abord Damien Brunner, pour son 11e pion de l’exercice (16e 1-1). Et ensuite Toni Rajala, au terme d’un magnifique une-deux avec le jeune défenseur Noah Delémont (28e 2-2, son 19e point).

Reste que les hommes d’Antti Törmänen se sont heurtés à une organisation défensive lausannoise plus solide et solidaire lorsqu’ils ont commencé à chasser une troisième égalisation. Frolik a classé l’affaire dans la cage vide (60e 4-2).

Lausanne - Bienne 4-2 (1-1 2-1 1-0) Afficher plus Vaudoise aréna, 6567 billets vendus. Arbitres: MM. Stricker, Stolc; Cattaneo, Schlegel. Buts: 9e Varone (4c5) 1-0, 16e Brunner (Künzle, Cunti) 1-1, 21e Genazzi (Frick, Bertschy/5c4) 2-1, 28e Rajala (Delémont, Haas) 2-2, 30e Sekac (Frolik, Marti) 3-2, 60e Frolik (5c6/cage vide) 4-2. Lausanne: Stephan; Heldner, Frick; Glauser, Barberio; Genazzi, Marti; Krueger; Maillard, Jäger, Bozon; Frolik, Varone, Sekac; Kenins, Bertschy, Douay; Holdener, Krakauskas, Arnold; Mainot. Entraîneur: John Fust. Bienne: Paupe; Rathgeb, Lööv; Stampfli, Grossmann; Delémont, Forster; Schneeberger; Hügli, Haas, Rajala; Brunner, Cunti, Künzle; Korpikoski, Tanner, Kessler; Hischier, Froidevaux, Schläpfer; Kohler. Entraîneur: Antti Törmänen. Pénalités: 4x2’ contre Lausanne; 3x2’ contre Bienne. Notes: Lausanne sans Almond, Baumgartner, Emmerton, Fuchs ni Riat (blessés). Bienne sans Yakovenko, Fey, Hofer, Sallinen (blessés) ni Karaffa (surnuméraire). 58’18 Bienne demande un temps-mort et joue sans gardien de 59’00 à 59’28. Tir sur le poteau: 60e Frolik.

Jérôme Reynard est journaliste à la rubrique sportive depuis 2014. Il couvre en particulier le hockey sur glace, mais aussi le golf, le football et le tennis. @jeromereynard

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.