Play-off de badminton – Lausanne enlève le derby et se propulse en finale Yverdon s’incline en demi-finale de LNA et doit se contenter de la médaille de bronze. Les Lausannois viseront un 10e titre national des clubs. Pierre-Alain Schlosser

Lorsque Maxime Pierrehumbert, ici au jeu, a inscrit le point décisif, tous les joueurs de Lausanne ont envahi le terrain. LAURENT DE SENARCLENS

Des tambours dans les gradins. De la musique. Une tribune remplie à ras bord et un speaker enthousiaste: la fête était belle ce week-end lors de la demi-finale 100% vaudoise de LNA. Cette confrontation entre Yverdon et Lausanne garantissait de retrouver un finaliste du canton en finale nationale. Et ce sont les joueurs du chef-lieu qui ont gagné le droit de jouer pour le titre. Lorsque Maxime Pierrehumbert a apporté le point de la victoire, toute l’équipe du Badminton Lausanne Association (BLA) a envahi le terrain pour célébrer cette qualification.