Vignes communales – Lausanne entend redynamiser ses domaines viticoles Nouvelle organisation, nouvelles étiquettes, nouveau site d'e-commerce, la capitale ne veut plus perdre de l'argent avec ses vignes prestigieuses.

Au Clos des Abbayes, la municipale Natacha Litzistorf entre Luc Dubouloz (à g.), vigneron responsable des domaines de Lavaux, et Enrico Antonioli, vigneron responsable des domaines de la Côte . Christian Brun/24 heures

«Le secteur du vin en Suisse est en mauvais état, et ceux de la Ville de Lausanne n’y font pas exception.» La municipale Natacha Litzistorf s’est montrée claire au moment de présenter la nouvelle stratégie qui doit permettre aux crus des cinq domaines lausannois de retrouver l’équilibre financier.

Après un déficit qui a culminé à 1,5 million de francs en 2018 puis est redescendu à 777’270 fr. en 2020, «nous sommes à la moitié de notre objectif de zéro perte», assure la municipale Verte. Et la présentation effectuée lundi permet de voir la stratégie née après deux audits effectués en 2019, puisqu’on n’y parle plus des «vins de Lausanne» mais des «Domaines de la Ville de Lausanne».

Des lions… et des lionnes

Il y a d’abord la volonté de remettre en avant l’histoire des vins, avec des étiquettes et des logos qui reprennent fièrement l’écusson de la capitale, avec ses deux lions. Dessous, le sous-titre «Vigneron·ne·s encaveur·euse·s depuis 1536».

Un langage épicène qui fera sourire les moines qui ont défriché Lavaux et créé le Clos des Abbayes, le Clos des Moines, le Domaine du Burignon ou l’Abbaye de Mont. Mais il reflète la mixité des équipes qui travaillent ces vignes prestigieuses du Dézaley, mais aussi celles de Saint-Saphorin, de Mont-sur-Rolle, et du Château Rochefort, à Allaman.

«Nous voulons plus de lisibilité», affirme Natacha Litzistorf. L’histoire, c’est aussi le retour des étiquettes «historiques» avec les dessins des bâtiments des peintres Frédéric Rouge et Fortuné Bovard. Jusqu’alors remises en service pour la célèbre mise aux enchères de décembre, elles ornent désormais toutes les bouteilles de cette gamme dont le «Dézaley de la Ville», alias le Clos des Abbayes.

Mais Lausanne veut réunir l’histoire et la modernité. La gamme «L» née il y a une dizaine d’années recouvre les vins plus contemporains, les cépages moins traditionnels mis en place sur les différents domaines.

Habillés jusqu’ici d’une étiquette très graphique qui ne permettait guère de savoir ce que l’on buvait, ces crus ont désormais droit à une bouteille bordelaise plutôt que vaudoise, et à un étiquetage plus clair. Là aussi, le logo de la Ville et son sous-titre chapeautent en grand le nom du domaine, puis celui du vin.

Chacun des domaines a sa couleur, dont le ton ne varie qu’entre les vins blanc, rosé ou rouge. C’est plus clair et l’amateur ne sera plus perdu dans sa cave sombre au moment de choisir sa bouteille.

Portrait Afficher plus Les cinq domaines de la Ville cumulent 33 hectares (18 à La Côte, 15 à Lavaux). Reçus lors de la sécularisation des abbayes, en legs à la Bourse des pauvres ou acquis, ils constituent le plus grand domaine viticole public de Suisse. Les deux domaines de La Côte sont dirigés par Enrico Antoniolo et leurs vignes sont en biodynamie. La vendange est encavée à l’Abbaye de Mont et vinifiée par l’équipe en place. Les trois de Lavaux sont sous la houlette de Luc Dubouloz, avec des vignes en production intégrée (premier essai de biodynamie sur une parcelle). Là aussi, la récolte est encavée sur place, au Clos des Abbayes, et vinifiée par l’équipe lausannoise. Avec un nouveau directeur commercial, la Ville veut dynamiser ses ventes. Aujourd’hui, environ 20% partent dans le négoce et la grande distribution, 40% sont achetés par des privés (y compris la mise aux enchères) et 40% dans la restauration. Ce dernier canal a souffert, mais celui des privés a augmenté.

Pour mieux vendre aux privés, le webshop a été entièrement refait, avec le soutien de MaCave.ch, qui a d’ailleurs mis ces vins à son catalogue. Désormais, on pourra commander facilement, à l’unité, en panachant et, comble de la modernité, payer en ligne, ce qu’on ne pouvait pas faire avant. La livraison est possible partout en Suisse, rapidement.

Enfin, les vins de Lausanne ont repris le chemin des concours qu’ils boudaient auparavant. «Ces distinctions sont un gage de la qualité de nos vins», explique Étienne Balestra, chef du Service des parcs et domaines dont dépendent les vignes. Par contre, les bâtiments historiques pourraient passer au Service des gérances.

«Ce n’est pas le boulot des vignerons d’entretenir des bâtiments. Ils doivent mettre leur énergie ailleurs, dans ce qu’ils savent faire.»

