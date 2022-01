Les Lions de retour à l’entraînement – Lausanne est à un tournant de sa saison Sortis de quarantaine, frais mentalement, les Vaudois sont prêts à lancer un mois de janvier importantissime samedi soir face à Genève-Servette. Chris Geiger

Damien Riat et le LHC devront montrer plus d’engagement qu’en 2021. Keystone

Lausanne n’a plus le choix. Après une fin d’année 2021 manquée (trois revers consécutifs), les Vaudois doivent engranger un maximum de points en janvier, un mois charnière en vue d’une qualification pour les séries finales. Car avec sept rencontres au programme en 21 jours – sans compter les matches à rattraper face à Langnau, Zoug et Fribourg –, les hommes de John Fust jouent gros.

La question est de savoir dans quel état sont les Lions, placés en quarantaine durant les fêtes de fin d’année (Bozon, Emmerton, Gernat, Kenins, Krueger et Riat positifs), et qui ont retrouvé la glace et l’entraînement collectif lundi seulement. «On se sent de mieux en mieux chaque jour, rassure le premier cité. On a rattrapé notre retard et on est prêts à 100% à jouer ce week-end.»

Les Vaudois jouent gros d’entrée avec un derby lémanique contre Genève-Servette programmé samedi soir (19 h 45). Ils assurent être requinqués, tant dans la tête que sur leurs patins. «Avec la spirale négative, on avait besoin de cette pause, poursuit le Français à licence suisse. Ça nous a fait du bien de pouvoir rentrer à la maison, de couper du hockey.»

Stephan a repris l’entraînement

«On a fait beaucoup d’analyses vidéo et travaillé sur la glace cette semaine pour peaufiner les détails du jeu, que ce soit défensivement ou offensivement, explique Damien Riat. On a réglé et corrigé les problèmes qu’on a rencontrés lors des matches avant les Fêtes. Par exemple, certaines choses au niveau des systèmes ont été mises au clair. Tout le monde est désormais au courant et sait ce qu’il doit faire.»

Dixième attaque de National League, cinquième défense la plus perméable de la Ligue, les Lions ont de nombreux axes de progression. Le retour à moyen terme de Tobias Stephan – le gardien a repris les entraînements à 50% – va-t-il permettre au LHC de retrouver le sourire?

