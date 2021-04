Hockey sur glace – Lausanne est sorti la tête basse Les Lions n’ont pas su profiter des circonstances, vendredi. Ils ont au final payé leur inefficacité et leur indiscipline des actes II à IV. Jérôme Reynard Zurich

Les Lausannois au tapis. KEYSTONE

La saison du LHC est terminée. En s’inclinant vendredi au Hallenstadion (3-0), les hommes de Craig MacTavish ont concédé la défaite de trop dans ce quart de finale. Un revers au goût amer au regard des circonstances de la soirée et de la façon avec laquelle ils s’étaient relancés dans cette série deux jours plus tôt.

Privé de son top scorer Sven Andrighetto (suspendu), mais aussi des étrangers Marcus Krüger et Teemu Rautiainen ainsi que de Marco Pedretti, tous les trois sortis sur blessure en cours de match, Zurich était affaibli. Dans ces conditions, Lausanne a d’ailleurs pris le meilleur départ. Il s’est procuré des possibilités d’ouvrir le score en obtenant trois situations de supériorité numérique lors des 22 premières minutes de jeu. Mais il a affiché les mêmes lacunes que durant quasi toute la saison dans la spécialité, en manquant de simplicité et de verticalité. De justesse, également, à l’image de Vladimir Roth, dont on n’a toujours pas compris la présence en power play.